Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 31-7 και το Σάββατο 1-8-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛ. ΜΑΛΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΩΓΩ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΒΕΖΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Παρασκευή 31-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Εβίτα Γκόλα και Γιώργος Σμυρίλιος
Τα εγγόνια της: Έλλη, Φοίβος
Τα ανίψια της
Οι αγαπημένες της εξαδέλφες
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 79
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 31-7-2026 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία & Παναγιώτης Κόγκος
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΚΟΤΡΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 106
Κηδεύουμε την Παρασκευή 31-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Νέο Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΤΖΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΤΡΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΧΑΡΑ ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΟΛΓΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(Ετών 98)
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 31/7/2026 & ώρα 12:00 (μεσ.) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β' Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών. Η σορός θα ευρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11:30 π.μ.
Τα παιδιά της: Κωνσταντίνα (χήρα) Ηλία Ανωγιαννάκη, Αστέρω (χήρα) Σταύρ. Τελiου, Νικολίτσα & Ιωάννης Ανδρουλιδάκης, Ελένη & Κωνσταντίνος Γκοτζης, Αλεξάνδρα & Αναστάσιος Γιαχαλής, Παναγιώτης & Χαριτωμένη Αναστασοπούλου, Γεώργιος & Έλενα Αναστασοπούλου, Ιωάννης & Πετρούλα Αναστασοπούλου
Τα εγγόνια της
Τα δισέγγονά της
Τα αδέλφια της – Τα ανήψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' ΓΡΑΦΕΙΟ: Ευβοίας 131, Πάτρα
Τηλ.: 2610 324501
Β' ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο
Τηλ.: 26910 21744
Κιν.: 6932 885964.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ χήρα ΑΠΟΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ χήρα ΣΤΕΦ. ΠΛΩΤΑ,
ΙΟΥΛΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΕΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΡΙΝΙΑ
(ΕΤΩΝ 76)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/08/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.
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