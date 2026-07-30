Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 31-7 και το Σάββατο 1-8-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛ. ΜΑΛΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΩΓΩ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΒΕΖΟΥ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Παρασκευή 31-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Εβίτα Γκόλα και Γιώργος Σμυρίλιος

Τα εγγόνια της: Έλλη, Φοίβος

Τα ανίψια της

Οι αγαπημένες της εξαδέλφες

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 79

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 31-7-2026 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία & Παναγιώτης Κόγκος

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΚΟΤΡΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 106

Κηδεύουμε την Παρασκευή 31-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Νέο Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΤΖΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΤΡΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΧΑΡΑ ΚΡΟΝΤΗΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΟΛΓΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

(Ετών 98)

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 31/7/2026 & ώρα 12:00 (μεσ.) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β' Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών. Η σορός θα ευρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11:30 π.μ.

Τα παιδιά της: Κωνσταντίνα (χήρα) Ηλία Ανωγιαννάκη, Αστέρω (χήρα) Σταύρ. Τελiου, Νικολίτσα & Ιωάννης Ανδρουλιδάκης, Ελένη & Κωνσταντίνος Γκοτζης, Αλεξάνδρα & Αναστάσιος Γιαχαλής, Παναγιώτης & Χαριτωμένη Αναστασοπούλου, Γεώργιος & Έλενα Αναστασοπούλου, Ιωάννης & Πετρούλα Αναστασοπούλου

Τα εγγόνια της

Τα δισέγγονά της

Τα αδέλφια της – Τα ανήψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' ΓΡΑΦΕΙΟ: Ευβοίας 131, Πάτρα

Τηλ.: 2610 324501

Β' ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο

Τηλ.: 26910 21744

Κιν.: 6932 885964.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ χήρα ΑΠΟΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 63

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ χήρα ΣΤΕΦ. ΠΛΩΤΑ,

ΙΟΥΛΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΕΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ



ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΡΙΝΙΑ

(ΕΤΩΝ 76)



ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/08/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.



Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.

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