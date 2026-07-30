Με στόχο την κορυφή η Πάτρα και η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Stratego

Στο Λέιντεν της Ολλανδίας φιλοξενείται φέτος η κορυφαία διοργάνωση για το Stratego από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές αναμένεται ρεκόρ συμμετοχών και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Ο τρεις φορές συνεχόμενα Παγκόσμιος Πρωταθλητής Vince van Geffen , αναμένεται ακόμη πιο διψασμένος, όμως υπάρχουν αρκετοί τοπ επιπέδου παίκτες που θέλουν να τον εκθρονίσουν.

Για την Ελλάδα, θα λάβουν μέρος 14εις παίκτες συνολικά σε όλες τις κατηγορίες. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του Γιώργου Πετρουλάκη, ο οποίος προερχόμενος από την νίκη του στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προσβλέπει στις πρώτες θέσεις.

Την αποστολή απαρτίζουν οι:

Γιώργος Πετρουλάκης, Δημήτρης Καραμανής, Αντώνης Τάλιος, Τάσος Κουκάς, Γρηγόρης Αδαμάκης, Μάκης Πετρουλάκης(Athens ST), Πασχάλης Τζένος(Serres ST), Νίκος Λαζαρίδης(AtG Pella SC), Βασίλης Κουσουλάς, Θοδωρής Κουσουλάς(Tripoli), Αντώνης Στουρνάρας (Καλάβρυτα) και από την Patras Stratego Team ο Θεοχάρης Λουλάκης, ο Δημήτρης Κοσμόπουλος και ο Γιώργος Τρυπαναγνωστόπουλος.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

WC Barrage cat. 30/07

WC Stratego Classic 31/07&01/08

WC National Teams 02/08

Open Leiden 02/08