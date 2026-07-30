Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο - 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διά θαλάσσης από την Πρέβελη- ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω των πολλαπλών μετώπων πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο και Σιτία.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει τις νότιες περιοχές του νομού Ρεθύμνης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς προκειμένου να οριοθετηθούν οι φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε από χτες (29.07.2026) το μεσημέρι και μαίνεται μέχρι και σήμερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, όπου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.

Νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής Κεραμές για νέα εκκένωση. «Απομακρυνθείτε προς Δρυμίσκο» αναφέρει η ενημέρωση. Μάλιστα νωρίτερα, είχε σταλεί και μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Λευκώγεια, Δαμνόνι και Αμμούδι.

Στο έργο της κατάσβεσης πλέον λαμβάνουν μέρος 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ καθώς και ακόμη μια ομάδα από την 3η ΕΜΑΚ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το Λιμενικό πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων ατόμων, τουλάχιστον 50, από την παραλία της Πρέβελης, μετά και τον συναγερμό που προκάλεσε το νέο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.