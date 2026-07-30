Ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική νέων η Αριάδνη Καραμπέτσου!

«Στοίχησαν» τα λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20 ηττήθηκε από τη Ρωσία με 12-8, στον τελικό του διεθνούς τουρνουά PYTHIA CUP 2026-WOMEN U20, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (30/7), στο κολυμβητήριο της Ιτέας και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Μετά τον αγώνα, η ελληνική αποστολή αναχώρησε για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να πάρει την πτήση για Πορτογαλία, αφού από το Σάββατο 1/8 θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις της για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Κ20, στην πόλη Οέϊρας.

Ο τελικός είχε αμφίρροπη εξέλιξη και εναλλαγές στο σκορ μέχρι το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Αν και δεν κατάφεραν να σκοράρουν στο πρώτο οκτάλεπτο, τα κορίτσια του Φώντα Λεμπέση άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό και με σερί 3-0 μετέτρεψαν το 2-2 σε 5-2, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Στα μέσα της τρίτης περιόδου η Ελλάδα ήταν μπροστά με 6-4, αλλά κάπου εκεί άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα στην άμυνα και κατ επέκταση στην επίθεση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ρωσία με ένα επιμέρους 4-0 να περάσει μπροστά στο σκορ με 6-8, ενώ στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφθασε ακόμη και τα τέσσερα γκολ, στο τελικό 8-12.

Πρώτη σκόρερ στη διοργάνωση αναδείχθηκε η ιταλίδα Μπεατρίς Κασάρα και MVP του τουρνουά η ρωσίδα Ξένια Σίγκινα.

Με την Εθνική μας αγωνίστηκε η Αριάδνη Καραμπέτσου, κόρη του πρώην διεθνούς τερματοφύλακα του ΝΟΠ, Φίλιππα Καραμπέτσου, που πέτυχε συνολικά 7 γκολ σε 6 ματς.

ΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 12-8

Οκτάλεπτα: 1-0, 1-3, 6-3, 4-2

ΕΛΛΑΔΑ (Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Μ. Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα 1, Τσιουγκρή 3, Κρασσά 1, Καραγιάννη, Καραμπέτσου, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1, Σαουλίδη.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ολλανδία η οποία επικράτησε της Ιταλίας με 15-10 στον μικρό τελικό.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΤΣ

ΕΛΛΑΔΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ 18-17 (κ. αγ. 14-14, πεν. 4-3)

Οκτάλεπτα: 4-4, 5-3, 3-4, 2-3. πεν: 4-3

ΕΛΛΑΔΑ (Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 2, Κοβάσεβιτς 1, Φουράκη 3, Δρακωτού 3, Μ. Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα, Τσιουγκρή 2, Κρασσά 1, Καραγιάννη, Καραμπέτσου 1, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1, Θ. Παπαδοπούλου.

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 12-21

Οκτάλεπτα: 4-4, 4-6, 2-6, 2-5

ΕΛΛΑΔΑ (Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Θ. Παπαδοπούλου 1, Φουράκη 3, Δρακωτού 3, Κουτσαντά, Κλαψιανού 2, Σταυρίδου 1, Καπετοπούλου 1, Κρασσά 2, Καραγιάννη 2,Αριάδνη Καραμπέτσου 1, Σάλεχ, Σαλταμανίκα 3, Σαουλίδη 1.

ΡΩΣΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 19-21

Οκτάλεπτα: 3-5, 7-2, 4-8, 5-5

ΕΛΛΑΔΑ (Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού 3, Μ. Παπαδοπούλου, Κλαψιανού 2, Μπέτα 2, Τσιουγκρή 1, Κρασσά 2, Καραγιάννη, Καραμπέτσου 4, Λέκκου, Σαλταμανίκα 2, Κουτσαντά.

ΙΣΡΑΗΛ – ΕΛΛΑΔΑ 8-22

Οκτάλεπτα: 1-5, 2-7, 4-5, 1-5

ΕΛΛΑΔΑ (Λεμπέσης): Σάλεχ, Κουτσαντά, Καπετοπούλου 1, Φουράκη 2, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μ. Παπαδοπούλου, Σταυρίδου 3, Μπέτα 4, Τσιουγκρή 1, Κρασσά 4, Καραγιάννη 2, Καραμπέτσου, Λέκκου, Σαλταμανίκα 2, Σαουλίδη 2.

ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 13-17

Οκτάλεπτα: 4-4, 4-5, 3-6, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάσεβιτς 2, Φουράκη 1, Δρακωτού 1, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα, Τσιουγκρή 3, Κρασσά 2, Καραγιάννη 1, Καραμπέτσου 1, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1, Καπετοπούλου.