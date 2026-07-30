Ρέθυμνο: Εξετάζεται βλάβη στο όχημα των δύο πυροσβεστών

Η πιθανότητα βλάβης στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιήσαν οι δύο πυροσβέστες που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται τις τελευταίες ώρες.

Όπως γράφει το cretalive.gr, εξετάζεται δηλαδή η περίπτωση το όχημα να ακινητοποιήθηκε από βλάβη κάνοντας αναγκαστική την εγκατάλειψή του.

Συνάδελφοι των δύο θυμάτων ανέφεραν ότι ίσως από τις σκόνες, τις κάφτρες και τις στάχτες να έπαθε ζημιά το φίλτρο και ξαφνικά να έσβησε το αυτοκίνητο.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έφθασε στην Κρήτη χθες Τετάρτη (29/7) από την Αθήνα σχετικά με τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.