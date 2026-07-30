Τουλάχιστον 4 γυναίκες κατηγορούν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση

Ο 54χρονος Αμερικανός σταρ Τζάρεντ Λέτο κατηγορείται για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά από τέσσερις γυναίκες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι τα αδικήματα συνέβησαν όταν ήταν έφηβες.

Σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» (Τζάρεντ Λέτο: Το Σκοτεινό Μυστικό του Χόλιγουντ) - που προβλήθηκε την Τετάρτη - συνολικά 10 γυναίκες καταγγέλλουν τον τραγουδιστή και ηθοποιό Τζάρεντ Λέτο, εννέα εκ των οποίων, σύμφωνα με το BBC, μοιράζονται τις ιστορίες τους για πρώτη φορά.

Ο Λέτο που πιο τελευταία έπαιξε στην περιπέτεια φαντασίας "Masters of the Universe" του Travis Knight (προβλήθηκε και στην Πάτρα) που δεν έκανε την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία, είναι γεννημένος στις 26 Δεκεμβρίου 1971 στο Μπόσιερ Σίτι της Λουιζιάνα των ΗΠΑ και στην απονομή του 2014 τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για την συγκλονιστική πράγματι ερμηνεία του στο "Dallas Buyers Club" πλάι στον Μάθιου Μακόναχι.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης χαρακτηρίζεται ως "προβληματικός στις σχέσεις του με τις γυναίκες και χωρίς ψυχή".

"Δεν είναι καλό άτομο. Δεν υπάρχει ψυχή στα μάτια του", δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six την Τετάρτη ένα άτομο από το περιβάλλον του Τζάρεντ Λέτο, το οποίο είχε περιοδεύσει μαζί του στο παρελθόν, μετά την κυκλοφορία του αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret».

«Η ατμόσφαιρα κατά τη συνεργασία μαζί του ήταν απαίσια και έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν άβολα. Ήταν πραγματικά δύσκολο να του μιλήσεις – αν και εφόσον έμπαινε καν στον κόπο να μιλήσει σε εμάς».

Τέσσερις από τις γυναίκες —οι οποίες χρησιμοποίησαν τα ψευδώνυμα «Κλάρα», «Άλεξ», «Ιζαμπέλ» και «Έτα»— υποστήριξαν ότι τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα μεταξύ του 2002 και του 2016, όταν όλες τους ήταν έφηβες.

Ο Τζάρεντ Λέτο διέψευσε κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο επίμαχο ντοκιμαντέρ, σε δήλωσή του προς το Page Six, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς». «Δεν έχω διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση εναντίον κανενός σε ολόκληρη τη ζωή μου», πρόσθεσε ο ηθοποιός που ήταν συγκλονιστικός στην ταινία "Requiem for a Dream" του Ντάρεν Αρονόφσκι το 2000 ενώ στην υπερηρωική περιπέτεια της DC Comics, "Ομάδα Αυτοκτονίας-Suicide Squad" το 2016 σε σκηνοθεσία ο Ντέιβιντ Άιερ είχε υποδυθεί το ρόλο του Τζόκερ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ