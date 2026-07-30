Κυψέλη: «Θέλω να μείνω μόνη» - SMS από το τηλέφωνό της 38χρονης μέχρι και χθες δεχόταν ο πατέρας της

Αν και ακόμα δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι το τέλος και τη λύση του μυστηρίου, οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη κάποια στοιχεία στα χέρια τους για να δουλέψουν, στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν την υπόθεση με την γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Εκτός από την ταυτότητα του θύματος, γνωρίζουν ότι ήρθε στη χώρα μας στις 26 Ιουνίου, μπαίνοντας αρχικά σε αεροπλάνο στο Εδιμβούργο.

Ξέρουν επίσης ότι διέμενε σε φιλικό σπίτι στο Κερατσίνι όπως επίσης ότι τα ίχνη της χάθηκαν στις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν ένας άστεγος την βρει νεκρή στο κτίριο της Κυψέλης.

Ποιοι έλαβαν μηνύματα από το κινητό της - «Πάω σε ένα ελληνικό νησί»

Το τελευταίο στοιχείο που ερευνάται και θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμο, είναι τα μηνύματα που έστειλε σε συγγενείς και φίλους του θύματος το άτομο που είχε στα χέρια το κινητό της 38χρονης μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, την οποία επικαλούνται σε δημοσιεύματά τους αρκετά βρετανικά μέσα, όποιος ή όποιοι σκότωσαν την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, χρησιμοποίησαν το κινητό της τηλέφωνο μετά τον θάνατό της και έστειλαν μια σειρά παραπλανητικών μηνυμάτων για να καλύψουν το έγκλημα και να κερδίσουν χρόνο προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά μηνύματα που στάλθηκαν από το κινητό της μετά τον θάνατό της έγραφε: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο – πάω σε ένα ελληνικό νησί», αποκαλύπτει η Daily Mail.

Το μήνυμα έφτασε στο κινητό του Έλληνα φίλου της, στο σπίτι του οποίου διέμενε τις ημέρες πριν βρεθεί νεκρή.

Παράλληλα, στα μηνύματα που εστάλησαν προς την οικογένειά της αναφερόταν ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη της για ένα διάστημα».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το κινητό τηλέφωνο της Ρος, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται, παρέμενε ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι περίπου πριν από 24 ώρες, όταν έγινε η επίσημη ταυτοποίησή της.

Τότε το τηλέφωνο «μυστηριωδώς» απενεργοποιήθηκε, ακριβώς τη στιγμή που η υπόθεση άρχισε να γίνεται πρωτοσέλιδο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο πατέρας της, δικηγόρος από το Εδιμβούργο, ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι λάμβανε μηνύματα από το κινητό της κόρης του από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου, δηλαδή χθες, Τετάρτη.

Η λεπτομέρεια με τη βαλίτσα

Η Daily Mail αναφέρει στο δημοσίευμά της ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα αστυνομικών σε ελληνικά ΜΜΕ «η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα, καθώς δεν είχε μαζί της μεγάλες αποσκευές. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να εντοπιστεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα στη βαλίτσα, τα οποία θα βοηθήσουν τις Αρχές να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία σκέψη που κάνουν οι ερευνητές είναι ότι εξαιτίας του μεγάλου βάρους που είχε η βαλίτσα, είναι πιθανό το σενάριο οι δράστες να διαμένουν σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, η μικροκαμωμένη γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για να φιλοξενηθεί από έναν Έλληνα φίλο της στο Κερατσίνι.

Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει καταθέσεις από τρεις Έλληνες φίλους της, μεταξύ των οποίων ο άνδρας στο σπίτι του οποίου διέμενε, καθώς και από μία φίλη της από το Εδιμβούργο.