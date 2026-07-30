Προφυλακιστέος και ο ηθικός αυτουργός για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα

Ο κατηγορούμενος, που είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών ισχυρίστηκε ότι εκείνος έδωσε την εντολή για την επίθεση, μετά από οδηγία που ο ίδιος είχε έλαβε από τρίτο πρόσωπο
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 35χρονος Αιγυπτιος που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για το σχέδιο επίθεσης κατά πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού με χειροβομβίδα.
Ο κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή χειροβομβίδας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, αμέσως μετά την απολογία του. Χθες την ίδια ποινική μεταχείριση είχε και ο συγκατηγορούμενος του που φέρεται ως φυσικός αυτουργός της διακεκριμένης κατοχής χειροβομβίδας.
Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, που είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ισχυρίστηκε ότι εκείνος έδωσε την εντολή για την επίθεση μετά από οδηγία που ο ίδιος είχε έλαβε από τρίτο πρόσωπο, ενώ φέρεται να είπε πως δεν γνώριζε ποιος ήταν ο στόχος, παρά μόνο τη διεύθυνση αυτού.
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