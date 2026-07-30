Ρόδος: Άνδρας έδεσε γαϊδουράκια με σχοινιά σε αγροτικό και τα έσερνε

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο από χωριό της Ρόδου, όπου άνδρας έχει δέσει σε αγροτικό όχημα δύο γαϊδουράκια και τα σέρνει.

Το βίντεο εστάλη στην Animal Rescue Rodos που προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Στα καρέ εμφανίζονται τα γαϊδουράκια δεμένα με σχοινιά στο αγροτικό, να αντιστέκονται ενώ ο άνδρας τα σέρνει.

«Το πρόσωπο του άνδρα και η πινακίδα του οχήματος διακρίνονται καθαρά στο υλικό και ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί», όπως αναφέρει η οργάνωση στο Instagram. Η Animal Rescue Rodos σημειώνει πως «θα υποβληθεί αναφορά στην Εισαγγελία».