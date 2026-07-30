Προφυλακίστηκε γνωστός στη νύχτα της Πάτρας, για άμεση εμπλοκή του στους πυροβολισμούς στο Σούλι Πατρών τον Απρίλιο

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα Πέμπτη, μετά την απολογία του, γνωστός άνδρας στη νύχτα της Πάτρας, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος - του ελληνικού FBI- που μετέβησαν από την Αθήνα στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Το όνομά του είχε αναφερθεί και στο πλαίσιο της έρευνας για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Σούλι της Πάτρας, τον περασμένο Απρίλιο, όταν ένας 22χρονος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από συμπλοκή. Υπενθυμίζουμε πως το αιματηρό επεισόδιο είχε γίνει τα ξημερώματα της 7ης Απριλίου στην περιοχή του Σουλίου Πατρών. Τότε, δύο νεαροί μετέβησαν με μοτοσικλέτα σε σημείο όπου είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν με άλλα άτομα, προκειμένου να διευθετήσουν προσωπική διαμάχη που είχε ξεκινήσει σε νυχτερινό κατάστημα. Η συνάντηση όμως κατέληξε σε πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να τραυματιστεί στα κάτω άκρα. Αφού διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πατρών, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για περαιτέρω περίθαλψη.

Ο κατηγορούμενος είναι πρόσωπο γνωστό στις διωκτικές αρχές, καθώς κατά το παρελθόν έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομά του έχει συμπεριληφθεί και σε δικογραφίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και υποθέσεις εκβίασης.

Η υπόθεση είχε οδηγήσει σε συλλήψεις και δικαστικές εξελίξεις, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική διερεύνηση της δράσης του.