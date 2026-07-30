Έρη Ρίτσου κατά Γιώργου Χατζιδάκι: ”Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα”

Νέες αιχμές κατά της στάσης του Γιώργου Χατζιδάκι σχετικά με τη διαχείριση του έργου του πατέρα του, Μάνου Χατζιδάκι, άφησε η Έρη Ρίτσου, υποστηρίζοντας ότι το έργο ενός δημιουργού δεν αποτελεί «προίκα» των κληρονόμων του, αλλά αγαθό που πρέπει να φτάνει στο κοινό.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την απόφαση του Γιώργου Χατζιδάκι να απαιτεί άδεια για τη δημοσίευση έργων του πατέρα του και το πρόσφατο περιστατικό σε συναυλία με έργα του Νίκου Γκάτσου και του Μανώλη Μητσιά, η κόρη του Γιάννη Ρίτσου επανέλαβε τη θέση της υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης στο έργο των δημιουργών.

«Εγώ πιστεύω πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα. Ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και την κοινοποίησε επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου»

Η Έρη Ρίτσου επισήμανε ότι, παρότι είναι η νόμιμη κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του πατέρα της, δεν έχει εμποδίσει ποτέ οποιονδήποτε να το προσεγγίσει καλλιτεχνικά.

«Ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα, όμως το έργο είναι κάτι αυθύπαρκτο, το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να κοινοποιήσει στον κόσμο. Δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου, είτε να το μελοποιήσει είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση», είπε.

Όπως εξήγησε, ακόμη και αν μια καλλιτεχνική προσέγγιση δεν της αρέσει προσωπικά, δεν θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να την εμποδίσει.

«Μπορεί κάτι να μη μου αρέσει ή να μη συμφωνώ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλο. Το έργο υπάρχει και δεν πρόκειται να βλαφτεί από οποιαδήποτε προσέγγιση», σημείωσε.

Η κόρη του μεγάλου ποιητή υποστήριξε ότι το ίδιο το κοινό και η κριτική είναι εκείνα που θα αξιολογήσουν μια καλλιτεχνική απόδοση.

«Δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακα του έργου, γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας», ανέφερε.

Η αναφορά στον Γιώργο Χατζιδάκι

Ερωτηθείσα ειδικά για τη στάση του Γιώργου Χατζιδάκι, απέφυγε να τον επικρίνει προσωπικά, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει τις προσωπικές του εμπειρίες ή τις επιθυμίες που είχε εκφράσει ο πατέρας του.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε ούτε τι έχουν μέσα στην ψυχή τους ούτε τι οδηγίες είχαν. Όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου να μου πει τι θέλει να κάνω με το αρχείο του όταν φύγει από τη ζωή, αρνήθηκε να μου πει το οτιδήποτε, γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου», κατέληξε.