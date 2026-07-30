Βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία, ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης

Η Ιταλία συνεχίζει να μαγνητίζει εκατομμύρια ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, παραμένοντας ο απόλυτος θερινός προορισμός.

Πίσω όμως από τις καρτ ποστάλ και το ειδυλλιακό «dolce vita», ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας.

Τις τελευταίες ημέρες βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια ταξιδιώτες: ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, πολύωρη αναμονή για ένα φέρι στη λίμνη Κόμο και πλημμυρισμένες από κόσμο αποβάθρες τρένων στα χωριά του Τσίνκουε Τέρρε.

Για πολλούς επισκέπτες, η εμπειρία των διακοπών μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα αγχωτική δοκιμασία, με κύρια χαρακτηριστικά την ταλαιπωρία και τη δυσκολία προσπέλασης ακόμη και στα βασικότερα αξιοθέατα.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης στη Ρώμη

Στη Ρώμη, η τουριστική ασφυξία χτυπά «κόκκινο» γύρω από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης — το Κολοσσαίο, το Πάνθεον και τη Φοντάνα ντι Τρέβι. Ειδικά στην ιστορική κρήνη, η κατάσταση οξύνεται καθημερινά, με εκατοντάδες επισκέπτες να στριμώχνονται στο ίδιο σημείο για μια αναμνηστική φωτογραφία.