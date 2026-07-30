Πάτρα: Τραυματίστηκε 17χρονη αθλήτρια kite surf στην Πλαζ όταν κόπηκε σκοινί του εξοπλισμού της

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκε μία 17χρονη αθλήτρια kite surf έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στην παραλία της Πλαζ, κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό συνέβη τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κόπηκε η αρτάνη (σκοινί) του εξοπλισμού της αθλήτριας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην πλάτη.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη νεαρή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, η 17χρονη έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση της υγείας της δεν ενέπνεε ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πατρών, η οποία διενεργεί την προβλεπόμενη προανάκριση.