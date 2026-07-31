Καιρός: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας – Σε «πορτοκαλί» και η Δυτική Ελλάδα

Σε αυξημένη επιφυλακή οι Αρχές λόγω των ισχυρών ανέμων – Ποιες περιοχές βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4
Με ιδιαίτερα δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες ξεκινά η Παρασκευή 31 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλος αριθμός περιοχών της χώρας βρίσκεται σε Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος).
Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που αναμένεται να επικρατήσουν, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρή βλάστηση, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.
Στο «πορτοκαλί» η Δυτική Ελλάδα
Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία συγκαταλέγονται στις περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται επίσης σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Εύβοιας, της Κρήτης και πολλών νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου.
Αυξημένη ετοιμότητα και περιοριστικά μέτρα
Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας έχουν ήδη ανακοινωθεί προληπτικά μέτρα, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις κατά τις νυχτερινές ώρες και η εντατικοποίηση των περιπολιών.
Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν οι πολίτες, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:
καύση ξερών χόρτων ή υπολειμμάτων καλλιεργειών,
χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες,
υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δασικές εκτάσεις,
απόρριψη αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο.
Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199 ή στο 112, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για την τοποθεσία και την έκταση της πυρκαγιάς.
Οι πολίτες καλούνται επίσης να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν την πρόσβαση σε δασικές περιοχές όπου ισχύουν περιοριστικά μέτρα.
Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και τις τραγικές ανθρώπινες απώλειες, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας απευθύνουν έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση και υπεύθυνη στάση από όλους, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει μία νέα καταστροφική πυρκαγιά.
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