Καιρός: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας – Σε «πορτοκαλί» και η Δυτική Ελλάδα

Με ιδιαίτερα δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες ξεκινά η Παρασκευή 31 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλος αριθμός περιοχών της χώρας βρίσκεται σε Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος).

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που αναμένεται να επικρατήσουν, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρή βλάστηση, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Στο «πορτοκαλί» η Δυτική Ελλάδα

Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία συγκαταλέγονται στις περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται επίσης σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Εύβοιας, της Κρήτης και πολλών νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου.