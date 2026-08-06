Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026: Μεταμόρφωση του Σωτήρος – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους.

Σε ολόκληρη τη χώρα τελούνται πανηγυρικές θείες λειτουργίες, ενώ πολλοί ιεροί ναοί πανηγυρίζουν.

Ποιοι γιορτάζουν

Σωτήρης

Σωτήριος

Σωτηρία

Σωτήρω

Σώτος

Σωτηράκης

Ευμορφία

Μορφούλα