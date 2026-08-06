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Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026: Μεταμόρφωση του Σωτήρος – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026: Μεταμόρφωση του...

Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Χιλιάδες Έλληνες έχουν την ονομαστική τους εορτή

Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους.

Σε ολόκληρη τη χώρα τελούνται πανηγυρικές θείες λειτουργίες, ενώ πολλοί ιεροί ναοί πανηγυρίζουν.

Ποιοι γιορτάζουν
Σωτήρης
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Σωτηρία
Σωτήρω
Σώτος
Σωτηράκης
Ευμορφία
Μορφούλα

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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