Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευσιγνίου – Δείτε ποιοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.

Ποιοι γιορτάζουν

Νόννα

Νόνα

Η σημασία της ονομαστικής εορτής στην Ελλάδα

Η ονομαστική εορτή αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η γιορτή του ονόματος θεωρείται σημαντικότερη ακόμη και από τα γενέθλια, καθώς συνδέεται με τον Άγιο ή την Αγία από τους οποίους προέρχεται το όνομα.

Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στις ευχές, στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και στη φιλοξενία, με πολλούς εορτάζοντες να δέχονται φίλους και συγγενείς στο σπίτι τους ή να ανταλλάσσουν ευχές μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου.