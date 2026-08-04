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Τρίτη 4 Αυγούστου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Το εορτολόγιο της ημέρας

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026: Ποιοι γιορτάζουν...

Σε ποιους λέμε σήμερα χρόνια πολλά

Πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν καθημερινά ποιοι γιορτάζουν, προκειμένου να ευχηθούν σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες που έχουν την ονομαστική τους εορτή.

Η Εκκλησία τιμά τους Επτά Παίδες εν Εφέσω – Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα.

Ποιοι γιορτάζουν
Βιολέτα
Βιολέττα
Μαξιμιλιανός
Ξακουστός
Ξακουστή

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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