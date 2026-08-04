Τρίτη 4 Αυγούστου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Το εορτολόγιο της ημέρας

Σε ποιους λέμε σήμερα χρόνια πολλά
Πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν καθημερινά ποιοι γιορτάζουν, προκειμένου να ευχηθούν σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες που έχουν την ονομαστική τους εορτή.
Η Εκκλησία τιμά τους Επτά Παίδες εν Εφέσω – Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα.
Ποιοι γιορτάζουν
Βιολέτα
Βιολέττα
Μαξιμιλιανός
Ξακουστός
Ξακουστή
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