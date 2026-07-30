Πόρτο Ράφτη: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη»

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ»
Άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη, το μεσημέρι της Πέμπτης.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο Πόρτο Ράφτη, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ».
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προχωρούν στην ταυτοποίησή του.
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