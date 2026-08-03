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Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Το εορτολόγιο της ημέρας

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026: Ποιοι γιορτάζο...

Δείτε ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου

Πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν καθημερινά ποιοι γιορτάζουν, προκειμένου να ευχηθούν σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες που έχουν την ονομαστική τους εορτή.

Σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Δαλματίου, Ισαακίου και Φαύστου, καθώς και του Αγίου Ολυμπίου του Μάρτυρος και της Αγίας Σαλώμης της Μυροφόρου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Ολύμπιος
Σαλώμη

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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