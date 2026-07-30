Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε καλαμιές κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Ζαβλάνι

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά σε καλαμιές κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Ζαβλάνι.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε έκταση με καλαμιές έξω από τον υποσταθμό της ΔΕΗ, στην περιοχή Ζαβλάνι της Πάτρας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί.