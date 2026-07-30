Φωτιά στην Άνδρο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Παλαιόπολης

Ένα νέο πύρινο μέτωπο, αυτή τη φορά στην Άνδρο, έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Παλαιόπολη, ενώ πριν από λίγο ήχησε και μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής.

Το μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων και όσων βρίσκονται στην περιοχή αναφέρει τα εξής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς Μπατσί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.