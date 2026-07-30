Ρέθυμνο: Άνιση μάχη με τις φλόγες και τους μανιασμένους ανέμους - Τρία μέτωπα σε εξέλιξη - Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus

Η Κρήτη είναι σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ρεθύμνου.

Στις 13:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ριπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό, πως νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο, αυτή τη φορά στον Ασώματο, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση, από τις 13:15 της Πέμπτης.

Νέα εστία στο Ρέθυμνο: Φωτιά στον Ασώματο - Μήνυμα του 112

Παρά τις ακραίες συνθήκες και το βαρύ πένθος για την απώλεια τριών πυροσβεστών, οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στην Κρήτη , με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη απέναντι στους ισχυρούς ανέμους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣<br><br> Δασική πυρκαγιά στην περιοχή <a href="https://x.com/hashtag/%CE%91%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ασώματος</a> της Περιφερειακής Ενότητας <a href="https://x.com/hashtag/%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ρεθύμνου</a><br><br> Παραμείνετε σε ετοιμότητα<br><br> Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών<br><br> <a href="https://t.co/epZaj71grH">https://t.co/epZaj71grH</a><a href="https://x.com/pyrosvestiki?ref_src=twsrc%5Etfw">@pyrosvestiki</a><a href="https://x.com/hellenicpolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@hellenicpolice</a></p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://x.com/112Greece/status/2082776038854050126?ref_src=twsrc%5Etfw">July 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το μήνυμα πως το ηθικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει ακλόνητο παρά τις βαριές απώλειες, μετέδωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Ο κ. Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. «Έδωσαν την υπέρτατη μάχη για την ασφάλεια των πολιτών», όπως είπε προσθέτοντας ότι «παρά τις απώλειες και τη βαθύτατα λύπη μας συνεχίζουμε τη μάχη».

Όπως ανέφερε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με ισχυρή παρουσία και στα τρία μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη από την προηγούμενη ημέρα:

στη Νέα Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο,

στην Αγία Τριάδα Σητείας

καθώς και στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Τι προβληματίζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συνθήκες και στις τρεις εστίες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς το προσωπικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κ. Αρτοποιός χαρακτήρισε την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο ως το πιο επικίνδυνο και ενεργό μέτωπο της σημερινής ημέρας.

Όπως επεσήμανε, στην περιοχή του Ρεθύμνου πνέουν εξαιρετικά σφοδροί άνεμοι που καθιστούν αδύνατη τη χρήση των εναέριων μέσων και δυσχεραίνουν τον συνολικό έλεγχο της κατάστασης.

Η μεγαλύτερη ανησυχία εστιάζεται σε μια περιοχή βόρεια της Αγίας Παρασκευής, η οποία αποτελεί το δυτικό τμήμα της πυρκαγιάς. Στις υπόλοιπες περιοχές παρατηρούνται κυρίως καπνοί με αρκετές διασκορπισμένες θερμές εστίες.

Καλύτερη η εικόνα στη Σητεία

Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σητείας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου, Γιάννη Αρτοποιό.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Αρτοποιού, το ενδιαφέρον των δυνάμεων εστιάζεται πλέον σε δύο επιμέρους σημεία στα πλευρά (δυτικά και ανατολικά) της φωτιάς.

Ο εκπρόσωπος εξέφρασε την εκτίμηση ότι σύντομα τα συγκεκριμένα σημεία θα τεθούν υπό πλήρη έλεγχο.

Η κατάσταση στο μέτωπο της Λέσβου

Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου, ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι απομένουν μόνο μεμονωμένες εστίες και σημεία με καπνό, ωστόσο η ένταση των ανέμων επιβάλλει συνεχή εγρήγορση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, η συνολική εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα.

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη «χαρτογράφηση» των πυρόπληκτων περιοχών του δήμου Αγίου Βασιλείου

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR907) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.