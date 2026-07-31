Nέα «έξυπνα» ραντάρ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

Η νέα παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της Πολιτείας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και την εφαρμογή του νέου ψηφιακού μοντέλου ελέγχου των παραβάσεων, όπου οι αυτοματοποιημένες καταγραφές θα έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι νέες συσκευές τύπου TraffiStar s295 θα εγκατασταθούν σε συνολικά 15 εγκεκριμένα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, από την περιοχή μετά τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους. Οι θέσεις επιλέχθηκαν ύστερα από αξιολόγηση της επικινδυνότητας του δρόμου, της συχνότητας τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των υψηλών ταχυτήτων που παρατηρούνται διαχρονικά στα συγκεκριμένα τμήματα. Οι περιοχές που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τη Μάνδρα, τη Νέα Πέραμο, τα Μέγαρα, την Κινέτα και τους Αγίους Θεοδώρους, ενώ αντίστοιχα σημεία θα υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πρόκειται για φορητά συστήματα τελευταίας γενιάς, τα οποία μπορούν να μετακινούνται ανάμεσα στα εγκεκριμένα σημεία, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο για τους οδηγούς να γνωρίζουν πού ακριβώς πραγματοποιούνται οι έλεγχοι κάθε ημέρα. Τα TraffiStar s295 μπορούν να καταγράφουν ταχύτητες από 10 έως και 300 χλμ./ώρα, να παρακολουθούν ταυτόχρονα έως έξι λωρίδες κυκλοφορίας και να λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Η λειτουργία τους, ωστόσο, δεν θα ξεκινήσει αμέσως. Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», απαιτείται προηγουμένως να τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες προειδοποιητικές πινακίδες που ενημερώνουν τους οδηγούς για την ύπαρξη συστημάτων καταγραφής ταχύτητας. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική σήμανση, οι κάμερες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μόνο ένα μέρος του ευρύτερου σχεδίου ψηφιακής επιτήρησης των ελληνικών δρόμων. Παράλληλα προχωρά η εγκατάσταση εκατοντάδων νέων καμερών στην Αττική για την καταγραφή παραβάσεων όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ τα νέα πληροφοριακά συστήματα της Τροχαίας αξιοποιούν πλέον τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονες κάμερες και κεντρική διαχείριση δεδομένων, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο ηλεκτρονικών ελέγχων σε αυτοκινητοδρόμους και αστικό οδικό δίκτυο.

Η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους δεν είναι τυχαία.

Η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου αποτελεί έναν από τους δρόμους όπου καταγράφονται συχνά ακραίες παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 203 χλμ./ώρα στα Μέγαρα, υπερβαίνοντας κατά 73 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε ακόμη και να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη. Παρόμοια περιστατικά αναδεικνύουν γιατί οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι θεωρούνται πλέον απαραίτητο εργαλείο πρόληψης.

πηγη newsauto