Αχαΐα: Πού κολυμπάμε όταν φυσάει βοριάς; Μια «χαρτογράφηση» των πιο γνωστών παραλιών με γνώμονα τους ανέμους

Οι ισχυροί άνεμοι του καλοκαιριού αλλάζουν την εικόνα των παραλιών της Αχαΐας, με ορισμένες να παρουσιάζουν έντονο κυματισμό και άλλες να παραμένουν σχετικά ήρεμες, ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου.

Ποιες ακτές επηρεάζονται από βοριάδες, ποιες από ανατολικούς ή νοτιοδυτικούς ανέμους και γιατί συμβαίνει αυτό, εξηγεί στο thebest.gr ο γεωλόγος προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης, δίνοντας έναν χρήσιμο οδηγό για όσους σχεδιάζουν την εξόρμησή τους στη θάλασσα.

«Ο νομός Αχαΐας είναι εκτεθειμένος σε υδάτινες μάζες προς βορρά, ανατολή και δύση ανάλογα με το που βρίσκεται κάθε περιοχή του. Προς νότο υπάρχει ξηρά οπότε, όταν επικρατούν άνεμοι νότιων συνιστωσών οι ακτές της δεν επηρεάζονται καθόλου. Αντίθετα, με νοτίους ανέμους επηρεάζονται έντονα οι παραλίες της Αιτωλοακαρνανίας-Ναυπακτίας» επισημαίνει.

Και εξηγεί, «η Αχαΐα είναι μια περιοχή με αρκετά σύνθετο και πολύπλοκο ανάγλυφο, από τα πιο πολύπλοκα πανελλαδικά, οπότε κατ’ επέκταση και οι ακτές της, μπορούν μέσα σε ελάχιστα χιλιόμετρα να έχουν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Οι ακτές που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της Αχαΐας, παρουσιάζουν έντονο κυματισμό όταν επικρατούν Ανατολικοί, Βορειοανατολικοί και Βόρειοι άνεμοι».

Σε αυτή την κατηγορία είναι: Λακκόπετρα, Νιφοραίϊκα, Αλυκές, Κάτω Αχαΐα, Αλισσός, Καλαμάκι, Ιονική Ακτή, Καμίνια, Βραχναίϊκα, Μονοδένδρι (Οι τρεις τελευταίες επηρεάζονται και από βορειοδυτικούς ανέμους). Η Πλαζ είναι εκτεθειμένη σε βορειοδυτικούς, βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους. Παρομοίως και ο Καστελλόκαμπος, οι Δάφνες και η Παραλία Προαστίου.

Όσον αφορά τις περιοχές που ανήκουν στον Κορινθιακό κόλπο, ανατολικά δηλαδή του Ρίου και μέχρι τα όρια της Αχαΐας έχουμε τα εξής: «Όλες μα όλες οι παραλίες αυτές είναι εκτεθειμένες στους βόρειους ανέμους. Διαφορές παρουσιάζονται όταν επικρατούν είτε βορειοδυτικοί, είτε βορειοανατολικοί άνεμοι και μάλιστα ακόμη και μεταξύ γειτονικών παραλιών, ανάλογα τον προσανατολισμό που έχει η καθεμία», αναφέρει ο Νικόλας Σερέτης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ψαθόπυργος με την Ροδινή. Στον μεν παρουσιάζεται έντονος κυματισμός όταν ο άνεμος είναι βορειοανατολικός και στην δε όταν ο άνεμος είναι βορειοδυτικός. Παρόμοια τα δεδομένα για το «ζευγάρι» Άγιος Βασίλειος και Αραχωβίτικα.

Από την περιοχή της Αιγιάλειας, με βορειοδυτικό επηρεάζεται η Παναγοπούλα, το Λαμπίρι, η Άκολη, η πόλη του Αιγίου, η Μπούκα, η Ροδοδάφνη, η Τράπεζα, ο Πάτανος και ο Ελαιώνας. Με βορειοανατολικό ρεύμα επηρεάζονται παραλίες όπως ο Λόγγος, τα Σελιανίτικα, η Τεμένη, η Ροδιά, το Διακοπτό, η Αιγείρα και η Ακράτα.

Τέλος, η παραλία της Καλογριάς και το Γιαννισκάρι, στη Δυτική Αχαΐα, έχουμε κυματισμό όταν πνέουν νοτιοδυτικοί, δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι με ιδανικότερες συνθήκες για μπάνιο να είναι όταν επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται από την ξηρά.