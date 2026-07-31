«Βουλιάζει» από τουρίστες η Ιταλία: Viral βίντεο με ατελείωτες ουρές, ασφυκτικά γεμάτους δρόμους σε Ρώμη, Λίμνη Κόμο, Cinque Terre

Η Ιταλία παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς στον κόσμο, όμως η φετινή τουριστική περίοδος φέρνει ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα του υπερτουρισμού.

Βίντεο που γίνονται viral στα social media αποτυπώνουν την πραγματικότητα σε μερικούς από τους πιο διάσημους προορισμούς της Ιταλίας: ασφυκτικά γεμάτους δρόμους στη Ρώμη, ουρές εκατοντάδων μέτρων για τα φέρι στη Λίμνη Κόμο και κατάμεστες αποβάθρες τρένων στα γραφικά Cinque Terre. Με τις θερινές διακοπές των σχολείων να βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη, οι ιταλικές Αρχές προετοιμάζονται για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των επισκεπτών τις επόμενες εβδομάδες και... φρακαρισμένα σοκάκια, όπως πρόσφατα στο Ποζιτάνο. «Η Ρώμη δεν είναι για... αδύναμες καρδιές»

Ένα από τα βίντεο που συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές στο TikTok δείχνει «ορδές» τουριστών να κινούνται με δυσκολία στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@hopedaviesx1/video/7634978673963126038" data-video-id="7634978673963126038" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@hopedaviesx1" href="https://www.tiktok.com/@hopedaviesx1?refer=embed">@hopedaviesx1</a> Honestly did not know today was Labour Day in Rome, it’s SO busy here ???? <a title="rome" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/rome?refer=embed">#rome</a> <a title="tourism" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/tourism?refer=embed">#tourism</a> <a title="busy" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/busy?refer=embed">#busy</a> <a title="crowd" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/crowd?refer=embed">#crowd</a> <a title="pantheon" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/pantheon?refer=embed">#pantheon</a> <a target="_blank" title=" original sound - Lorelei" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7593026338347125526?refer=embed"> original sound - Lorelei</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

«Η Ρώμη σήμερα δεν είναι για τους αδύναμους», έγραψε χαρακτηριστικά η δημιουργός του βίντεο, περιγράφοντας την εμπειρία της μέσα στη ζέστη και τον συνωστισμό. Ανάλογες είναι οι εικόνες και γύρω από τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου εκατοντάδες επισκέπτες προσπαθούν να πλησιάσουν το ιστορικό μνημείο για μια φωτογραφία.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@gr1travel/video/7666012386062601494" data-video-id="7666012386062601494" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@gr1travel" href="https://www.tiktok.com/@gr1travel?refer=embed">@gr1travel</a> the Rome crowds really are no joke, especially in the summer heat. Instagram vs reality <a title="expectationvsreality" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/expectationvsreality?refer=embed">#expectationvsreality</a> <a title="rome" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/rome?refer=embed">#rome</a> <a title="italiansummer" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/italiansummer?refer=embed">#italiansummer</a> <a title="traveltiktok" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/traveltiktok?refer=embed">#traveltiktok</a> <a title="colosseum" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/colosseum?refer=embed">#colosseum</a> <a target="_blank" title=" original sound - william springfield" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7202354473207974699?refer=embed"> original sound - william springfield</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Παρότι οι ιταλικές Αρχές έχουν περιορίσει τον αριθμό των επισκεπτών σε έως 400 άτομα κάθε φορά και έχουν επιβάλει εισιτήριο δύο ευρώ για τους τουρίστες, οι εικόνες δείχνουν πολλούς να σηκώνουν τα κινητά τους πάνω από τα κεφάλια του πλήθους, προσπαθώντας να απαθανατίσουν το διάσημο σιντριβάνι. Δεν λείπουν και τα αρνητικά σχόλια. Επισκέπτες κάνουν λόγο για σκουπίδια στους δρόμους και έντονο φόβο για πορτοφολάδες, ειδικά στις πιο πολυσύχναστες περιοχές. Ουρές για ένα φέρι στη Λίμνη Κόμο

Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λίμνη Κόμο, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της βόρειας Ιταλίας. Βίντεο στα social media καταγράφουν τεράστιες ουρές επιβατών που περιμένουν να επιβιβαστούν στα φέρι, ενώ εκατοντάδες άλλοι αποβιβάζονται ταυτόχρονα, δημιουργώντας σκηνές χάους.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@ariiahhhhmm/video/7659415506130095373" data-video-id="7659415506130095373" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@ariiahhhhmm" href="https://www.tiktok.com/@ariiahhhhmm?refer=embed">@ariiahhhhmm</a> they were not kidding about how crowded Italy is in july ? <a title="italy" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/italy?refer=embed">#italy</a> <a title="lakecomo" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/lakecomo?refer=embed">#lakecomo</a> <a title="therestoomanypeople" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/therestoomanypeople?refer=embed">#therestoomanypeople</a> <a title="sendhelp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/sendhelp?refer=embed">#sendhelp</a> <a target="_blank" title=" original sound - M" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7590154672322284319?refer=embed"> original sound - M</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

«Δεν υπερέβαλαν όταν έλεγαν πόσο γεμάτη είναι η Ιταλία τον Ιούλιο», σχολιάζει χαρακτηριστικά μία ταξιδιώτισσα. Άλλοι επισκέπτες αναφέρουν ότι προτίμησαν να μετακινηθούν με λεωφορεία ή να επιβιβαστούν από λιγότερο δημοφιλείς στάσεις, προκειμένου να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή. Ούτε τα Cinque Terre... γλίτωσαν από τα πλήθη των τουριστών

Η εικόνα δεν διαφέρει ούτε στα εντυπωσιακά Cinque Terre, τα πέντε πολύχρωμα παραθαλάσσια χωριά που αποτελούν έναν από τους πιο φωτογραφημένους προορισμούς της Ιταλίας.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@itsjuliaspy_/video/7667313726617341206" data-video-id="7667313726617341206" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@itsjuliaspy_" href="https://www.tiktok.com/@itsjuliaspy_?refer=embed">@itsjuliaspy_</a> Thought I’d escaped the crowds… turns out everyone had the same idea ?‍? <a title="cinqueterre" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/cinqueterre?refer=embed">#cinqueterre</a> <a title="fail" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fail?refer=embed">#fail</a> <a title="italy" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/italy?refer=embed">#italy</a> <a title="xyzabc" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/xyzabc?refer=embed">#xyzabc</a> <a title="5terre" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/5terre?refer=embed">#5terre</a> <a target="_blank" title=" original sound - Our Awesome World " href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7265516884726942507?refer=embed"> original sound - Our Awesome World </a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>