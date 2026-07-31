Επίδομα αδείας: Ποιοι θα πάρουν φέτος αυξημένα ποσά

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2026 δεν επηρεάζει μόνο τις μηνιαίες αποδοχές, αλλά μεταφράζεται και σε υψηλότερες απολαβές για το επίδομα αδείας, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών.

Έτσι, φέτος θα είναι αυξημένο για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Το επίδομα αδείας

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τα 880 στα 920 ευρώ μεικτά οδηγεί αυτομάτως σε αύξηση του επιδόματος αδείας για όσους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές. Το επίδομα συνδέεται άμεσα με τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και ως εκ τούτου ακολουθεί κάθε μεταβολή που επηρεάζει τον μισθό.

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι που διατηρούν ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές, ενώ ο εργοδότης οφείλει να τη χορηγήσει μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται είτε κατά την έναρξη της άδειας είτε μαζί με τις αποδοχές της περιόδου κατά την οποία ο εργαζόμενος απουσιάζει νόμιμα από την εργασία του.

Ο υπολογισμός

Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει τις συνήθεις αποδοχές του, δηλαδή τις αποδοχές που θα εισέπραττε εάν εργαζόταν κανονικά. Το ύψος του επιδόματος αδείας υπολογίζεται με βάση τον χρόνο εργασίας και τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του επιδόματος:

-Αντιστοιχεί στο σύνολο των τακτικών αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά την άδειά του.

-Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

-Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, κατά μονάδα εργασίας, με ποσοστά ή άλλο τρόπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 13 ημερών.

Στην πράξη, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό δικαιούται επίδομα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται έως 15 ημερομίσθια. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εργοδότες σχετικά με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας.

Ειδικότερα:

-Ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία χορηγείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

-Ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

-Τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβουν την καλοκαιρινή τους άδεια στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

-Εάν δεν χορηγήσει την άδεια που έχει ζητήσει ο εργαζόμενος, υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές της άδειας με προσαύξηση 100%.

Πόσοι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Για όσους εργάζονται με πενθήμερο σύστημα απασχόλησης, η ετήσια άδεια διαμορφώνεται ως εξής:

-Κατά το πρώτο έτος απασχόλησης δικαιούνται 20 εργάσιμες ημέρες άδειας

-Με τη συμπλήρωση 12 μηνών στον ίδιο εργοδότη δικαιούνται 21 ημέρες

-Από το τρίτο έτος και μετά η άδεια ανέρχεται σε 22 ημέρες

-Όσοι συμπληρώνουν 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας δικαιούνται 25 ημέρες

-Με 25 χρόνια προϋπηρεσίας η άδεια αυξάνεται σε 26 ημέρες

Για τους εργαζομένους με εξαήμερη εργασία προβλέπονται:

-24 ημέρες κατά το πρώτο έτος εργασίας

-25 ημέρες κατά το δεύτερο έτος

-26 ημέρες από το τρίτο έτος και μετά

-30 ημέρες μετά τη συμπλήρωση 10 ετών

-31 ημέρες μετά τη συμπλήρωση 25 ετών εργασίας

Παρά τη θεσμοθέτηση μεγαλύτερης ευελιξίας, η διαχείριση των αδειών εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για επιχειρήσεις που καταγράφουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητά τους κατά τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι βιομηχανίες ποτών και ζυθοποιίας, οι εταιρείες εμφιαλωμένων νερών, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές και νησιά.

Σε αυτούς τους κλάδους, η ανάγκη διατήρησης επαρκούς προσωπικού κατά την περίοδο αιχμής συχνά δημιουργεί δυσκολίες στον προγραμματισμό των αδειών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη δυνατότητα ευέλικτης κατανομής των ημερών ξεκούρασης.

Πηγή: ΟΤ