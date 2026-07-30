Δυτ. Ελλάδα: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο - Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ο Δήμος Πατρέων – Ποιες περιοχές κλείνουν από τις 21:00 έως τις 06:00 και ποιες οδηγίες απευθύνονται στους πολίτες.
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr
Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους του Δήμου Πατρέων – Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία
Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) που προβλέπεται για την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές από τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να τηρούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.
Λόγω υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή μας αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου (κατηγορία κινδύνου 4) το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας εφιστά την προσοχή των πολιτών και παράλληλα ανακοινώνει τα εξής:
- Απαγόρευση για προληπτικούς λόγους της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση σε δασικούς δρόμους, από τις 9 μ.μ. έως τις 6 π.μ., στις εξής περιοχές:
- Τ/Κ Καλλιθέας Από Γήπεδο και άνω & Από Δεξαμενή και άνω
- Πευκόδασος Δασυλλίου του Δήμου Πατρέων & Πευκόδασος περιοχής Γηροκομείου
- Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)
- Από Άγιο Κωνσταντίνο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)
- Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.
- Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως Ανω Καστρίτσι.
- Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - Ανεμοδούρι (Καϊμακά)
- 3ο Περιαστικό Δάσος Μόμας Δήμος Πατρέων
- Ορεινή ζώνη Ζάστοβας – Κοκκινόβρυσης – Πυροφυλάκιο Μπάλα
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1. Πευκοδάσος Αγίου Συμεών
2. Δασύλλιο Οινιάδων
3. Δάσος Φράξου
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1. Δασύλλιο Αγίου Χριστοφόρου
2. Δασύλλιο Παραβόλας
3. Δασύλλιο Θέρμου
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Από την πλατεία Κάστρου Ναυπάκτου μέχρι τον Περιφερειακό Δρόμο Ναυπάκτου
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
1. Δάσος Στροφυλιάς από θέσεις: α) Δένδρο, β) Γεφυράκι, γ) Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι
2. Δάσος Κομποβουνίου α) Από Κώμη και άνω, β) Από Μιτόπολη και άνω
3. Φιλοκάλι - Μαρίτσα - Άγιο Νικόλαο Σπάτων (Δάσος Μόβρης)
4. Πευκοδάσος Καλλιθέας σε θέσεις: α) Από Γήπεδο και άνω, β) Από Δεξαμενή και άνω
5. Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)
6. Από Άγιο Κων/νο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)
7. Δασικοί δρόμοι Πευκοδάσους πέριξ των οικισμών Κυπαρισσίου και Αγίου Δημητρίου, αριστερά και δεξιά του ασφάλτινου δρόμου Κριθαράκια - Αλεποχωρίου
8. Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.
9. Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως ΑνωΚαστρίτσι.
10. Πόρτες, άνωθεν του χωριού από διασταύρωση προς Κεφαλόβρυσο.
11. Από Οικισμό Σαρκουνά Ζήριας μέχρι Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας θέση Αετολίθι
12. Χρούτσα - Μενελού - Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)
13. Χρούτσα - Λυκοχωρός - Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)
14. Παναγοπούλα (από Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών) - Ανω Ζήρια
15. Τσαπουρνιά - Λάπατα (Δάσος Ελάτης)
16. Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - Ανεμοδούρι (Καϊμακά)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
1. Σταχτόλακκα - Κάτω Λουσοί
2. Στρογγυλή Λάκκα - Εικόνισμα (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)
3. Λαδοπόταμος - Κρύα Βρύση - Σούβαρδο - Στόλο
4. Αγία Λαύρα - Βερβερίκη (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)
5. Σούβαρδο - Κρύα Βρύση (Δάσος Ελάτης)
6. Χαλίκι - Νησί Προφτέσι - Κυνηγού Διάσελο (Δάσος Ελάτης)
7. Από Άρμπουνα - Έλατος - Αράχωβα (Δάσος Ελάτης)
8. Βλασία - Γεράκι (Δάσος Ελάτης)
9. Προφήτης Ηλίας - Σαϊτά (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)
10. Προφήτης Ηλίας - Κιάφα (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)
11. ΚαστανοδάσοςΚέρτεζης
12. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Μάκωβα (Δάσος Ελάτης)
13. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Κλούκοβα (Δάσος Ελάτης)
14. Σφήνες - Κερασοβίκος (ΕλατοδάσοςΚούτελης-Μανεσίου)
15. Νάσια - Σουληνάρι (Δρυοδάσος)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
1. Δερβένι - Μαραθιάς - Φαράγγι Βουραϊκού
α) Φαράγγι Βουραϊκού - Κάστρο
β) Κάστρο-Τράπεζα
γ) Κάστρο-Καθολικό
2. Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας - Ποροβίτσα
3. Λίμνη Τσιβλού - Άνω Ποταμιά - Πέντε δένδρα - Ψαμιακό νερό
4. Δασικός δρόμος προς δεξαμενή Δασαρχείου Αιγίου (από Αιγές)
5. Χωριό Μοναστήρι - Αγροτοδασικός δρόμος Εκκλησία Αναλήψεως
6. Άνω Ποταμιά - Κρύα Βρύση (Σούβαρδο)
7. Ζαρούχλα - Περιθώρι (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
8. Σόλος (Γκόλφως Βρύση) - Ριζανά - Κρυονέρι - Ζαρούχλα (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
9. Ζαρούχλα - Άγιος Νικόλαος (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
10. Καλόγριας Λάκκα - Κούτσουρα (περιοχή Κουνινά)
11. Καλόγριας Λάκκα - Βρύση Κερασούλας (περιοχή τ.κ. Παρασκευής)
12. Άγιοι Απόστολοι Πτέρης - Πέντε Βρύσες Μελισσιών
13. Ι.Μ. Ταξιαρχών - Χριστιανική Ένωση (Κατασκηνώσεις)
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
1. Στις δασικές περιοχές του ορεινού όγκου του όρου Φολόης, Λαμπείας, Μίνθης και Λάπιθα.
2. Στο Δάσος της Στροφυλιάς - Κουνουπελίου, στο Δάσος της Στροφυλιάς Ζαχάρως, από Δάσος Κατάκολου έως Δάσος Σκαφιδιάς, στο Δάσος Δρούβα Αρχ. Ολυμπίας, στο Δάσος Θινών, στο Δάσος Επιταλίου - Αλφειούσας - Φράγμα Αλφειού, στο Δάσος Ράχες - Ανεμοχώρι - Καλλίκωμο, στο Δάσος Σμίλα, και Στρέφι (Δρόμος ΤΟΕΒ από Καρούτες - Στρέφι), στο Δάσος Πλουτοχωρίου, στο Δάσος Κρεστένων - Δάσος Σεφερλή - Κ.Σαμικού - Κρουνοί, στο Δάσος Καλυβάκια - Μπάμπες - Σκιλλουντία - Γρύλος, στο Δάσος Νέδα - Φιγαλεία, στο Δάσος Θολό, στο Δάσος Μιράκα - Βασιλάκι - Νεμούτα - Φολόη - όρια Ν. Ηλείας, στο Δάσος Τ/Κ Κάστρου - Τ/Κ Κυλλήνης και Λουτρών Κυλλήνης (εγκαταστάσεις GRECOTEL), στις δασικές περιοχές των ποταμών Νέδα, Αλφειού, Πηνειού και Ερυμάνθου.
*Σημειώνεται ότι των απαγορεύσεων, εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.
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