Πάτρα: Συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα- Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο Δήμος Πατρέων την Παρασκευή 31 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς η περιοχή βρίσκεται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος).

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ενώ παράλληλα τίθενται σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

Για προληπτικούς λόγους απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων από τις 9:00 το βράδυ της Παρασκευής έως τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου στις παρακάτω περιοχές:

Καλλιθέα (από το γήπεδο και άνω, καθώς και από τη δεξαμενή και άνω)

Πευκοδάσος Δασυλλίου και πευκοδάσος περιοχής Γηροκομείου

Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης (δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)

Διαδρομή από Άγιο Κωνσταντίνο προς την Ιερά Μονή Ομπλού

Δάσος Καρκαλού Άνω Καστριτσίου (Μοχλός – Χάραδρος – Πασχαλιάνοι – Αγία Παρασκευή – Γεφύρι Σώφαινας)

Από τον Ιππικό Όμιλο Πλατανίου έως το Άνω Καστρίτσι

Δρέπανο – Άγιος Γεώργιος – Ανεμοδούρι (Καϊμακά)

3ο Περιαστικό Δάσος Μόμας

Ορεινή ζώνη Ζάστοβας – Κοκκινόβρυσης – Πυροφυλάκιο Μπάλα

Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι, καθώς και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι, λόγω των ισχυρών ανέμων και των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι πολίτες καλούνται:

Να μην καίνε ξερά χόρτα, κλαδιά ή απορρίμματα.

Να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Να μην πραγματοποιούν εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως οξυγονοκολλήσεις ή χρήση τροχού.

Να μην πετούν αναμμένα τσιγάρα στην ύπαιθρο ή από το όχημά τους.

Να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τις ιδιοκτησίες τους από ξερή βλάστηση και εύφλεκτα υλικά.

Να σέβονται τις απαγορεύσεις πρόσβασης σε δασικές περιοχές.

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται επίσης σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, ώστε να αποφύγουν εργασίες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Σε 24ωρη επιφυλακή οι υπηρεσίες

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων θα βρίσκεται σε 24ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199 ή στο 112, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για το ακριβές σημείο, το είδος της βλάστησης που καίγεται και την κατεύθυνση της φωτιάς.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για οδηγίες αυτοπροστασίας μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της ιστοσελίδας του Δήμου Πατρέων.