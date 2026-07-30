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Γωγώ Τσαμπά: Ξύλο… μετά μουσικής κατά την εμφάνισή της σε πανηγύρι - Εκτοξεύθηκαν μέχρι και καρέκλες

Γωγώ Τσαμπά: Ξύλο… μετά μουσικής κατά τη...

Σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ θαμώνων, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν καρέκλες, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά

«Ξύλο… μετά μουσικής» έπεσε σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα σε θαμώνες και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Κατά τη συμπλοκή, εκτοξεύθηκαν ακόμη και καρέκλες στον αέρα, μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

 Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται η μεγάλη αναστάτωση και ο πανικός που επικράτησαν στον χώρο, καθώς αρκετοί προσπαθούσαν μάταια να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους.

Η Γωγώ Τσαμπά παρέμεινε στη θέση της και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της χωρίς να διακόψει ούτε στιγμή την εμφάνισή της.

Δείτε βίντεο:

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#tags Γωγώ Τσάμπα Πανηγύρι
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