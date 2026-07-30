Γωγώ Τσαμπά: Ξύλο… μετά μουσικής κατά την εμφάνισή της σε πανηγύρι - Εκτοξεύθηκαν μέχρι και καρέκλες

«Ξύλο… μετά μουσικής» έπεσε σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα σε θαμώνες και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Κατά τη συμπλοκή, εκτοξεύθηκαν ακόμη και καρέκλες στον αέρα, μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται η μεγάλη αναστάτωση και ο πανικός που επικράτησαν στον χώρο, καθώς αρκετοί προσπαθούσαν μάταια να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους.

Η Γωγώ Τσαμπά παρέμεινε στη θέση της και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της χωρίς να διακόψει ούτε στιγμή την εμφάνισή της.

Δείτε βίντεο: