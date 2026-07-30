Γωγώ Τσαμπά: Ξύλο… μετά μουσικής κατά την εμφάνισή της σε πανηγύρι - Εκτοξεύθηκαν μέχρι και καρέκλες

Σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ θαμώνων, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν καρέκλες, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά
«Ξύλο… μετά μουσικής» έπεσε σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.
Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα σε θαμώνες και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Κατά τη συμπλοκή, εκτοξεύθηκαν ακόμη και καρέκλες στον αέρα, μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.
Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται η μεγάλη αναστάτωση και ο πανικός που επικράτησαν στον χώρο, καθώς αρκετοί προσπαθούσαν μάταια να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους.
Η Γωγώ Τσαμπά παρέμεινε στη θέση της και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της χωρίς να διακόψει ούτε στιγμή την εμφάνισή της.
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr