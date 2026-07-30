Ρεκόρ εισιτηρίων για την «Οδύσσεια»: Ξεπέρασε τους 400.000 θεατές στις ελληνικές αίθουσες

Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του καλοκαιριού.

Οι πρώτες δέκα ταινίες

Η επική παραγωγή ξεπέρασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων, καταγράφοντας συνολικά 408.758 θεατές στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας προβολής της, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελληνικού box office.

Η ταινία, που αποτελεί τη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον βραβευμένο σκηνοθέτη, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της ως ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.