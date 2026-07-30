Ρεκόρ εισιτηρίων για την «Οδύσσεια»: Ξεπέρασε τους 400.000 θεατές στις ελληνικές αίθουσες

Το έπος του Νόλαν «σαρώνει» μόλις στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του
Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του καλοκαιριού.
Οι πρώτες δέκα ταινίες
Η επική παραγωγή ξεπέρασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων, καταγράφοντας συνολικά 408.758 θεατές στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας προβολής της, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελληνικού box office.
Η ταινία, που αποτελεί τη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον βραβευμένο σκηνοθέτη, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της ως ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.
Στη δεύτερη θέση του ελληνικού box office βρίσκεται το «Toy Story 5», το οποίο έχει συγκεντρώσει 252.640 εισιτήρια κατά την έκτη εβδομάδα προβολής του.
Τη δεκάδα των πιο εμπορικών ταινιών συμπληρώνουν οι:
«Συμπέθεροι από Σόι 2»
«Εμμονή»
«Βαϊάνα»
«Το Δείπνο του Φράνκο»
«Η Πρόσκληση»
«Μία Θέση στον Ήλιο»
«Οι Δοκιμάστριες»
«Τρέξε Λόλα, Τρέξε»
Η επιτυχία της «Οδύσσειας» αποδίδεται στη μεγαλοπρεπή παραγωγή, τη χρήση προηγμένων κινηματογραφικών τεχνικών, τη γυρισμένη σε μεγάλο βαθμό σε IMAX εμπειρία, αλλά και στο εντυπωσιακό καστ πρωταγωνιστών.
Η νέα δημιουργία του Κρίστοφερ Νόλαν έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό γεγονός, με χιλιάδες θεατές να επιλέγουν τη μεγάλη οθόνη για να παρακολουθήσουν τη νέα προσέγγιση του σκηνοθέτη πάνω στο κλασικό έργο του Ομήρου.
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