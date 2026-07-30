Σορός σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Άγνωστος χρησιμοποιούσε το κινητό της 38χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση του εγκλήματος σε βάρος της 38χρονης Elisabeth Jane Ross από την Σκωτία στην οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκει η σορός της γυναίκας που είχε βρεθεί από έναν άστεγο σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων.

Τα αποτυπώματά της δεν έβγαζαν αποτελέσματα στην εγχώρια βάση δεδομένων της Αστυνομίας και περάστηκαν στην βάση της Interpol, μέσω της οποίας ήρθε η απάντηση από τις ΗΠΑ, πως πρόκειται για την 38χρονη γυναίκα υπήκοο Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ίδια εργαζόταν στην Αμερική και εκεί είναι υποχρεωτικό για πολίτες τρίτων χωρών να γίνεται λήψη βιομετρικών δεδομένων και αποτυπωμάτων και έτσι προέκυψε η απάντηση από τις ΗΠΑ μέσω Interpol.

Η 38χρονη σύμφωνα με τα στοιχεία των αεροπορικών εταιρειών ήρθε στην χώρα μας μέσω Εδιμβούργου Σκωτίας και όχι Κύπρου, στις 26 Ιουνίου.

Οι γονείς της που ενημερώθηκαν για τα τραγικά νέα, ανέφεραν στις βρετανικές Αρχές πως θα την φιλοξενούσαν φίλοι της Έλληνες που γνώριζε καθώς είχε έρθει και άλλες φορές στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες φίλοι της εντοπίστηκαν από το Ανθρωποκτονιών στο Κερατσίνι, στο σπίτι των οποίων όντως φιλοξενήθηκε η γυναίκα έως τις 15 Ιουλίου.

Τότε τους ενημέρωσε πως θα πήγαινε να μείνει και σε ένα άλλο σπίτι Αμερικανών φίλων της, στην Κυψέλη, χωρίς όμως να τους πει σύμφωνα με πληροφορίες κάτι πιο συγκεκριμένο.

Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της και τρεις ημέρες μετά βρέθηκε νεκρή στην κατάσταση που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα. Από τις Αρχές έχει γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να μπορέσουν να βρουν που ακριβώς πήγε και ποιοι ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι με τους οποίους μίλησε.

Άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό της μέχρι που μαθεύτηκε η ταυτοποίησή της

Όπως ανέφερε ο πατέρας της κοπέλας στους αστυνομικούς στην Σκωτία, άγνωστος του έστελνε μηνύματα όλο αυτό τον καιρό, προσποιούμενος την κόρη του, προφανώς για να μην ανησυχήσουν και κάνουν δήλωση εξαφάνισης.

Το στίγμα του κινητού της εξαφανίζεται μόλις χθες στο άκουσμα της είδησης ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της βαλίτσας, που σημαίνει ότι ο δράστης όλο αυτό τον καιρό παραμένει στην Ελλάδα και έτσι οι έρευνες έχουν λάβει συγκεκριμένη στοχοποίηση στην περιοχή του κέντρου.

Επίσης, στην κατάθεσή του, ο άστεγος που εντόπισε την βαλίτσα ανέφερε ότι τις προηγούμενες ημέρες δεν την είχε δει και έτσι εικάζεται πως μεταφέρθηκε εκεί περίπου τα ξημερώματα της 18ης Ιουλίου και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας την εντόπισε ο άστεγος και κάλεσε τις Αρχές.

Στον άστεγο του έκανε εντύπωση η έντονη δυσοσμία. Σύντομα ο χώρος αποκλείστηκε και κλήθηκε στο σημείο ιατροδικαστής, καθώς ήταν ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Η σορός είχε τοποθετηθεί σε υφασμάτινη τσάντα και στη συνέχεια στην βαλίτσα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα εξαιτίας της επιταχυνόμενης σήψης λόγω θερμοκρασιών που έκαναν τον ιατροδικαστή να πιστέψει πως ήταν νεκρή 6-8 ημέρες πριν, κάτι που όπως αποδείχτηκε δεν ισχύει.

Ο ιατροδικαστής είχε προχωρήσει και στην λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις μήπως από εκεί προκύψουν απαντήσεις. Τα οστά δεν έφεραν κακώσεις, ενώ στους μύες δεν μπορούσε να διαπιστωθεί κάτι με ακρίβεια.