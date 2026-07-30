Ρέθυμνο: Σπαρακτικό «αντίο» στον 25χρονο πυροσβέστη

Σε κλίμα ανείπωτου πόνου η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυμνο, μαζί με έναν συνάδελφό του.

Συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30.07.2026) στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, Ρεθύμνου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον ήρωα πυροσβέστη που θυσίασε τη ζωή του για να σώσει την πατρίδα του. Πλήθος κόσμου δίνει το παρών στην κηδεία του, μη μπορώντας να πιστέψει πώς αυτός ο άνθρωπος έφυγε τόσο γρήγορα και άδικα από τη ζωή.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού πυροσβέστη, με εκατοντάδες ανθρώπους να κρατούν λουλούδια στα χέρια και να αποτίουν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, υπηρετώντας το καθήκον.

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αποτίοντας φόρο τιμής στον 25χρονο πυροσβέστη.

Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό, ευγενικό και χαμηλών τόνων νέο, σύμφωνα με το creta24.gr.