Πάτρα: Από τα Μαθηματικά στη Φυσικοθεραπεία - Ο Σπύρος Κουτσουρούμπας αποδεικνύει πως η μάθηση δεν έχει ηλικία

Υπάρχουν ιστορίες που υπενθυμίζουν ότι τα όνειρα δεν μπαίνουν ποτέ στο «συρτάρι».

Μία από αυτές είναι η διαδρομή του Σπύρου Κουτσουρούμπα από την Πάτρα, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη δημόσια εκπαίδευση και, μετά τη συνταξιοδότησή του, αποφάσισε να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Ο επί δεκαετίες καθηγητής Μαθηματικών δεν επέλεξε να αντιμετωπίσει τη συνταξιοδότηση ως το τέλος μιας δημιουργικής πορείας. Αντίθετα, τη μετέτρεψε σε αφετηρία για νέες προκλήσεις, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η γνώση αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Ο Σπύρος Κουτσουρούμπας υπηρέτησε με συνέπεια τη δημόσια εκπαίδευση, ενώ διετέλεσε Διευθυντής του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Πατρών από το 2011 έως το 2013 και στη συνέχεια του 7ου Γυμνασίου Πατρών, από το 2013 έως το 2015. Μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 2020, συνέχισε να διδάσκει στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πατρών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε γενιές μαθητών.

Επέστρεψε στα θρανία

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής του διαδρομής, πήρε μια απόφαση που λίγοι θα τολμούσαν. Εγγράφηκε στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πατρών ως μαθητής και, δύο χρόνια αργότερα, απέκτησε πτυχίο Οδοντοτεχνίτη.

Το 2022 συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Ακολούθησαν τέσσερα χρόνια απαιτητικών σπουδών, γεμάτα διάβασμα, εργαστήρια, εξετάσεις και αφοσίωση στον στόχο του.

Στις 29 Ιουλίου 2026 φόρεσε την τήβεννο του πτυχιούχου Φυσικοθεραπευτή, ολοκληρώνοντας μια ακόμη σημαντική προσωπική κατάκτηση.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η επιλογή του δεν έγινε για να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο βιογραφικό του, αλλά γιατί πιστεύει βαθιά ότι η μάθηση αποτελεί στάση ζωής και μέσο προσωπικής εξέλιξης.

πηγή Εφ. Γνώμη































