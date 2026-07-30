Βόλος: Στο Παίδων για μόσχευμα στο αυτί ο 6χρονος μετά την επίθεση σκύλου σε πάρκο - Με τραύματα και η μητέρα του

Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκε χθες Τετάρτη (29/7) ο 6χρονος μετά την επίθεση που δέχθηκε από αδέσποτο σκύλο στον Βόλο.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του καθώς χρειάζεται μόσχευμα στο αυτί για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Η επίθεση από τον σκύλο έγινε γύρω στις 11:00 το πρωί, σε πάρκο της Νέας Ιωνίας Βόλου, όταν η 35χρονη μητέρα με τον 6χρονο γιο της τύχαινε να περνάνε από το σημείο.

Ο μεγαλόσωμος σκύλος άρπαξε με δύναμη το μικρό παιδί, καταφέρνοντάς του δαγκωματιές στο κεφάλι και συγκεκριμένα στο αυτί. Η μητέρα προσπαθούσε για ώρα να απελευθερώσει τον γιο της από τα σαγόνια του σκύλου και χάρη στην επέμβαση περαστικού, το παιδί απομακρύνθηκε.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων "Αγία Σοφία" καθώς χρειάζεται μόσχευμα στο αυτί.

Σύμφωνα με τον taxydromo, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι από την επίθεση του σκύλου έχει κοπεί ένα κομμάτι από το αφτί του παιδιού, ενώ η μητέρα του είναι γεμάτη γρατζουνιές και μελανιές.