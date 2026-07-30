«Εργαζόμενοι σε φέρετρα και… πελάτες σε ξαπλώστρες»: Οι μεθοδεύσεις των εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν ενταθεί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, με τους επιθεωρητές να εντοπίζουν ευφάνταστες αλλά παράνομες πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μία από τις πιο συνηθισμένες μεθοδεύσεις είναι να εμφανίζονται εργαζόμενοι ως «υπεύθυνοι» τμημάτων, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας. Μάλιστα σε έλεγχο σε σούπερ μάρκετ, σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι είχαν χαρακτηριστεί υπεύθυνοι διαφορετικών τμημάτων, παρότι εκτελούσαν κανονικά καθήκοντα πωλητών ή ταμιών.

Στην εστίαση και τα beach bars έχουν καταγραφεί επίσης περιστατικά όπου, μόλις εμφανίζονται οι επιθεωρητές, οι εργαζόμενοι αφήνουν τους δίσκους και προσποιούνται τους πελάτες, καθίζοντας στις ξαπλώστρες ή μπαίνοντας στη θάλασσα. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος που εξυπηρετούσε πελάτες παρουσιάστηκε ως λουόμενος, ενώ ο ιδιοκτήτης ανέλαβε προσωρινά το σέρβις.