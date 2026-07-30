Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης με δάκρυα στα μάτια για τους νεκρούς συναδέλφους του: «Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους»

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει μετά τον χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο.

Εκεί, όπου η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να δοκιμάζει τις δυνάμεις κατάσβεσης και τις τοπικές κοινωνίες, ένας εθελοντής, μέλος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μιλώντας στην κάμερα για την απώλεια των πυροσβεστών.

Με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε τον πόνο και το βάρος που κουβαλούν οι άνθρωποι που παλεύουν στο πύρινο μέτωπο, μετά τον θάνατο του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, που έφυγαν από τη ζωή στη μάχη με τη φωτιά.