Aπό τώρα προπωλούνται τα εισιτήρια για τον χειμερινό «Μακμπέθ» της Κατερίνας Ευαγγελάτου

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες και ανακοινώθηκε η προπώληση των εισιτηρίων της παράστασης «Μακμπέθ».

Με τη σκηνοθετική σφραγίδα της Κατερίνας Ευαγγελάτου, πρώην διευθύντριας του Φεστιβάλ Αθηνών/ Επιδαύρου λανσάρεται ως ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα θεάματα της επόμενης θεατρικής περιόδου στην πρωτεύουσα.

Η πιο σκοτεινή τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια εντυπωσιακή πολυπρόσωπη παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Θα παιχθεί στο «Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη», όπου η Κατερίνα Ευαγγελάτου και η «Λυκόφως» επιστρέφουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες «1984» και «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων».