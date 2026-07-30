Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 106 ετών η Μαρία Κοτρωνοπούλου

Σε ηλικία 106 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία (χήρα) Αναστασίου Κοτρωνοπούλου, μία γυναίκα που διένυσε περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, έχοντας υπάρξει μάρτυρας σημαντικών ιστορικών γεγονότων και αλλαγών που σημάδεψαν την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η εκλιπούσα ήταν μητέρα της Τζένης Κοτρωνοπούλου, επί σειρά ετών προϊσταμένης της πρώην Νομαρχίας Αχαΐας, και του Αλέκου Κοτρωνόπουλου, ο οποίος διετέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ΕΦΚΑ Πατρών.

Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της βρέθηκαν στο πλευρό της τα δύο της παιδιά, καθώς και η νύφη της, καρδιολόγος Χαρά Κροντηρά, στηρίζοντάς την με αγάπη και φροντίδα.

Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα με ήθος, αξιοπρέπεια και έντονη κοινωνική ευαισθησία. Υπήρξε αφοσιωμένη στην οικογένειά της, ενώ διακρίθηκε για την προθυμία της να βοηθά τον συνάνθρωπο χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς να επιδιώκει ανταλλάγματα.

Για δεκαετίες εργάστηκε στη ΔΕΗ, όπου υπηρέτησε με συνέπεια, ευσυνειδησία και επαγγελματισμό. Συνάδελφοι και πολίτες τη θυμούνται ως έναν άνθρωπο πρόθυμο να εξυπηρετήσει και να σταθεί δίπλα σε όποιον είχε ανάγκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 11:00 το πρωί, στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Παραλίας, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

*Με στοιχεία από εφημερίδα "Γνώμη"