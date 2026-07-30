Nικόλ Κίντμαν: Εξέπληξε πάλι τα media με τη νεανικότητά της στην πρεμιέρα του «Lioness»

Ενώ «ακούγεται» ο νέος της έρωτας, η 59χρονη star διατυμπανίζει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός…
Μεγάλος «ντόρος» από την νεανική εικόνα της Νικόλ Κίντμαν στο τελευταίο της red carpet.
Μόλις έκλεισε τα 59 της χρόνια και δεν της φαίνεται καθόλου. Εσμιξε με μεγάλη διαχυτικότητα με την επίσης διάσημη συμπρωταγωνίστριά της Ζόε Σαλντάνα, για να προωθήσουν τον τρίτο κύκλο της κατασκοπευτικής σειράς της Paramount+, «Lioness».
Tα διεθνή media έσπευσαν να την αποκαλέσουν «μαγευτική», «απίθανη», επισημαίνοντας πως «γύρισαν αυτόματα όλα τα κεφάλια να τη δουν» ενώ το ντύσιμό της ήταν «διάφανο και αποκαλυπτικό».
Η πολυβραβευμένη και πανύψηλη ηθοποιός έλαμπε κυριολεκτικά ολόκληρη. Τα μαλλιά της σε πολύ φωτεινό ξανθό με κούρεμα σε «bangs» και το διακριτικό μακιγιάζ της με ροδακινί κραγιόν συνδυάστηκαν με outfit σε χρυσο-μπεζ και λευκό. Συγκεκριμένα φόρεσε ένα αμάνικο φόρεμα από πλεκτή διαφάνεια στολισμένο με στοιχεία δαντέλας και λαμπερών πετραδιών πάνω από παντελόνι σε loose- fit γραμμή. Hταν μια layering πρόταση της νέας εποχής στον ιταλικό οίκο Fendi με την υπογραφή της Maria Grazia Chiuri.
Τα φλας τρελάθηκαν από την αγέραστη Νικόλ ειδικά αυτές τις μέρες, επειδή «ακούγεται» ερωτευμένη. Η πρόσφατη είδηση πως έκανε διακοπές με πάμπλουτο επιχειρηματία στην Ιταλική Ριβιέρα πρόσφατα έκανε ταχύτατα το γύρω του κόσμου.
Το βράδυ της Τετάρτης αγκάλιασε πολύ θερμά την επίσης αγέραστη Ζόε Σαλντάνα και πόζαρε με όλο το καστ της τηλεοπτικής παραγωγής. Η μετάδοση των καινούριων επεισοδίων αρχίζει στις 2 Αυγούστου.
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