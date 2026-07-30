Nικόλ Κίντμαν: Εξέπληξε πάλι τα media με τη νεανικότητά της στην πρεμιέρα του «Lioness»

Μεγάλος «ντόρος» από την νεανική εικόνα της Νικόλ Κίντμαν στο τελευταίο της red carpet.

Μόλις έκλεισε τα 59 της χρόνια και δεν της φαίνεται καθόλου. Εσμιξε με μεγάλη διαχυτικότητα με την επίσης διάσημη συμπρωταγωνίστριά της Ζόε Σαλντάνα, για να προωθήσουν τον τρίτο κύκλο της κατασκοπευτικής σειράς της Paramount+, «Lioness».

Tα διεθνή media έσπευσαν να την αποκαλέσουν «μαγευτική», «απίθανη», επισημαίνοντας πως «γύρισαν αυτόματα όλα τα κεφάλια να τη δουν» ενώ το ντύσιμό της ήταν «διάφανο και αποκαλυπτικό».