Ποιος είναι ο Γιώργος Χατζιδάκις: Ο «αόρατος» κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι που διχάζει την Ελλάδα

Ο Γιώργος Χατζιδάκις, θετός γιος και μοναδικός πνευματικός κληρονόμος του οικουμενικού συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, αποτελεί τον απόλυτο θεματοφύλακα και διαχειριστή της καλλιτεχνικής του παρακαταθήκης.

Πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής δημόσιας αντιπαράθεσης, προκαλώντας την κοινή γνώμη με την αιφνιδιαστική, γραπτή απαγόρευση δημόσιας εκτέλεσης εμβληματικών τραγουδιών του πατέρα του. Η απόφασή του να μπλοκάρει νομικά την ερμηνεία του κομματιού «Ο Γιάννης ο φονιάς» από τον ιστορικό ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά σε συναυλία στο αρχαίο θέατρο του Δίου, εξανάγκασε τον καλλιτέχνη σε μια πρωτοφανή απαγγελία των στίχων του Νίκου Γκάτσου. Το γεγονός αυτό πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων και αποδοκιμασιών από το κοινό, ανοίγοντας εκ νέου τον ασκό του Αιόλου για τα όρια της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η γνωριμία, η υιοθεσία και ο άρρηκτος δεσμός των δύο ανδρών

Η συνάντηση των δύο ανδρών ανάγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο Γιώργος Θεοφανόπουλος, όπως ήταν το πατρικό του επίθετο, ήταν τότε ένα δωδεκάχρονο παιδί, βαθιά σημαδεμένο από την πρόωρη απώλεια των φυσικών του γονέων, γεγονός που είχε δημιουργήσει ένα έντονο κενό στην παιδική του ηλικία. Ο Μάνος Χατζιδάκις, διακρινόμενος για την έμφυτη ευγενή του ιδιοσυγκρασία, την ανθρωπιά και την πλήρη απουσία συμβατικών κοινωνικών προκαταλήψεων, στάθηκε δίπλα του ως πραγματικός πατέρας. Του προσέφερε όχι μόνο υλική προστασία και οικογενειακή θαλπωρή, αλλά και το ίδιο του το επώνυμο μέσω της νομικής οδού της υιοθεσίας, θωρακίζοντάς τον συναισθηματικά και νομικά.

Η σχέση τους υπήρξε βαθιά πνευματική, αδιατάρακτη και βασισμένη σε έναν κώδικα αμοιβαίου σεβασμού και κοινής αισθητικής αντίληψης. Ο νεαρός Γιώργος μεγάλωσε στο εσωτερικό περιβάλλον της χατζιδακικής δημιουργίας, αφομοιώνοντας τις ρηξικέλευθες ιδέες, τις ιδιαιτερότητες και την ασυμβίβαστη στάση ζωής του μεγάλου δημιουργού. Ο ίδιος έχει περιγράψει τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο που απεχθανόταν τη συνήθεια, τις εύκολες λύσεις και τη συμβατικότητα, επισημαίνοντας ότι η καθημερινότητα πλάι του ήταν ένα διαρκές μάθημα ελευθερίας και πνευματικής εγρήγορσης.



Η προσωπική του διαδρομή χαρακτηρίζεται από μια σχεδόν απόλυτη, επιτελική απομόνωση από τη δημόσια σφαίρα. Επιλέγοντας τη συνειδητή απουσία από τα μέσα ενημέρωσης, προστατεύει με εμμονική αυστηρότητα την ιδιωτική του ζωή, η οποία παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Ενδεικτική της σταδιακής και πλήρους ταύτισής του με την πατρική φιγούρα υπήρξε η ολοκληρωτική απάλειψη του βιολογικού του επωνύμου. Ενώ στα πρώτα του βήματα υπέγραφε ως Γιώργος Θεοφανόπουλος-Χατζιδάκις, στην πορεία επέλεξε να κρατήσει αποκλειστικά το επώνυμο του θετού του πατέρα, μετατρέποντας τον εαυτό του στον μοναδικό, ισόβιο εκπρόσωπο της χατζιδακικής μνήμης.

Το παρασκήνιο της προσωπικής του ζωής και η επιλογή της αφάνειας

Σε αντίθεση με τη μυθική εξωστρέφεια του Μάνου Χατζιδάκι, ο Γιώργος Θεοφανόπουλος-Χατζιδάκις επέλεξε συνειδητά μια ζωή μακριά από τα φώτα της εφήμερης δημοσιότητας και τα κοσμικά φώτα της Αθήνας. Οι πληροφορίες για την προσωπική του καθημερινότητα είναι ελάχιστες, καθώς ο ίδιος αποφεύγει συστηματικά τις συνεντεύξεις, τις φωτογραφήσεις και τις δημόσιες εξομολογήσεις. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο μοναχικό, λιγομίλητο, σχεδόν ασκητικό, ο οποίος έχει αφιερώσει κάθε ικμάδα των δυνάμεών του στην ταξινόμηση, τη συντήρηση και την προστασία του χατζιδακικού σύμπαντος.

Η προσωπική του ζωή είναι απόλυτα ταυτισμένη με τη λειτουργία του μουσικού οίκου «Σείριος», τον οποίο ίδρυσε ο πατέρας του και ο ίδιος συνεχίζει να διευθύνει με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Δεν επιδίωξε ποτέ να εξαργυρώσει το βαρύ όνομα που φέρει για προσωπική προβολή ή οικονομικό όφελος. Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του περιορίζονται αποκλειστικά σε εμβληματικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως η παρουσία του στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μεγάλες συναυλίες-αφιερώματα, όπου παραμένει πάντοτε διακριτικός, αποφεύγοντας τις δηλώσεις στις κάμερες. Αυτή η επιλογή της συνειδητής αφάνειας ερμηνεύεται από πολλούς ως μια ύστατη πράξη σεβασμού: ο ίδιος επιθυμεί να μιλά μόνο το έργο του Μάνου και όχι ο διαχειριστής του.

Η στρατηγική των απαγορεύσεων και οι κατηγορίες για αυθαιρεσία

Μετά την απώλεια του Μάνου Χατζιδάκι το 1994, ο Γιώργος ανέλαβε το δυσβάσταχτο βάρος της διαχείρισης ενός απέραντου και σφραγισμένου αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει ανεκτίμητα χειρόγραφα, παρτιτούρες και ανέκδοτες σημειώσεις. Στο ελληνικό πολιτιστικό στερέωμα έχει καταγραφεί ως ένας άκαμπτος, «σκληροπυρηνικός» διαχειριστής, ο οποίος προτάσσει πάντοτε την αισθητική αρτιότητα και το λεγόμενο «χατζιδακικό ήθος», απορρίπτοντας συστηματικά εμπορικές προτάσεις, διαφημιστικές χρήσεις ή λαϊκές διασκευές που θεωρεί ότι ευτελίζουν το έργο.