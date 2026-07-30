Πάτρα: Συναυλία - αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου

Με μία συναυλία – αφιέρωμα στον ποιητή, στιχουργό και πεζογράφο Μάνο Ελευθερίου, συνεχίζονται στις 9.30 το βράδυ το Σάββατο 1η Αυγούστου στα Παλαιά Σφαγεία, οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Το μουσικό αφιέρωμα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την περιοχή, με την επιμέλεια και ενορχήστρωση του μαέστρου Αρτέμη Μπεκρόπουλου.

Ο Μάνος Ελευθερίου, γεννήθηκε στη Σύρο το 1938, και πέθανε στην Αθήνα το 2018. Ήταν πολυγραφότατος και έδωσε στίχους του σε 400 τραγούδια γνωστών συνθετών, (Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Μαρκόπουλος, Μούτσης, Κουγιουμτζής, Μικρούτσικος κ.α.).

Από το 1962 άρχισε να γράφει ποιήματα και στίχους καθώς και πεζά κείμενα. Με τα τραγούδια του, περιέγραψε τη ζωή και τα πάθη του λαού, ιδιαίτερα την περίοδο 1960-1974 και τόνωσε το αντιφασιστικό φρόνημα. Οι στίχοι του ξεχωρίζουν για τη λιτότητα , τη δύναμη της εικόνας που περιγράφουν, και το συναίσθημα που μεταφέρουν. Μιλούν για απώλειες, μνήμες καταπίεσης, εξορίες και βασανιστήρια στην περίοδο της χούντας. Το έργο του είναι μια ήσυχη αλλά σταθερή πράξη πνευματικής αντίστασης και συνέπειας.

Άφησε πολύτιμη καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του το 2014 έλεγε: "Ποιο είναι το σημαντικό, που πρέπει να προβάλουμε; Όσα μας συμβαίνουν και είναι σημαντικά , που πρέπει να γράφουμε. Εδώ και πολλά χρόνια, έχω την εντύπωση, ότι γράφω μέσα σε μια ομίχλη. Χωρίς να με κυνηγάει κανενός το αίμα, και όταν γράφω, ζώ τις νύχτες του Μακμπέθ. Κακά όμως τα ψέματα. Γράφω γιατί έτσι δίνω παράταση στη ζωή μου".

Πολλά από τα τραγούδια του ανήκουν σε σειρές, όπως ο Άγιος Φεβρουάριος, τα τραγούδια Θεοδωράκη, που αναφέρονται στη χούντα, και άλλα γνωστά τραγούδια πολλών συνθετών του 2ου μισού του 20ου αιώνα.

Μεταξύ άλλων θα ακουστούν τα τραγούδια «Ποιος τη ζωή μου», «δίκοπη ζωή»( αναφορά στον Τσε Γκεβάρα), «η αυλή» (καταδίκη των βασανιστηρίων), «η μαρκίζα», «παραπονεμένα λόγια», «η σούστα πήγαινε μπροστά», «τα λόγια και τα χρόνια», «οι ελεύθεροι κι ωραίοι», «το τρένο φεύγει στις 8», «μαλαματένια λόγια», «άλλος για Χίο

Το μουσικό σχήμα αποτελούν οι: Νίκος Θανόπουλος, Γαβριήλ Μπιρλής και Παντελής Παρίσης στο μπουζούκι.Κώστας Κοτσιλιάνος στο πιάνο, Πέννυ Γεωργοπούλου στο σαντούρι, Έβης Γκιόνη στο βιολί, Σέργιος Σοϊλές στο φλάουτο , Σίμος Νικολόπουλος στην κιθάρα, Νίκος Φορλίδας στα κρουστά, Ανδρέας Μήλας στα ντράμς και Αρτέμης Μπεκρόπουλος στο μπάσο.

Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν η Αγγελική Καββαδία, ο Δημήτρης Δημητρόπουλος και ο Φώτης Αραβαντινός .

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