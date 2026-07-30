Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που εντόπισε νεκρούς, έξω από το όχημά τους, τους δύο συναδέλφους της στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού ήταν στο σημείο για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση.

Το σημείο εκείνο, σύμφωνα με τους συναδέλφους τους, φούντωσε σε χρόνο μηδέν από τους ανέμους, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους «τυφλώσει».

Οι δύο πυροσβέστες προσπάθησαν να φύγουν. Εγκατέλειψαν το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν στελέχη της Πυροσβεστικής, βασίζοντας την εκτίμησή τους αυτή, στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.