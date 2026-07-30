Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Η «Μήδεια» του Ευριπίδη με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Η τραγωδία του Ευριπίδη «Μήδεια», σε σκηνοθεσία Nikita Milivojević, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο, παρουσιάζεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο κοινό της περιοχής, την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη επιστρέφει στον εμβληματικό αυτό ρόλο 29 χρόνια μετά την πρώτη της ιστορική ερμηνεία, με μία Μήδεια που μεταφέρει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο. Ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη.

Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας.

Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο.

Ο Nikita Milivojević, διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μήδεια, με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Nikita Milivojevic, Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας, Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός, Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός, Κίνηση: Amalia Bennett, Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα, Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος, Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος, Βοηθοί σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας – Γιώτα Σερεμέτη, Βοηθός Σκηνογράφου: Σοφία Θεοδώρου, Βοηθός Ενδυματολόγου: Δήμητρα Σαρρή, Βοηθός Κινησιολόγου: Κατερίνα Γεβετζή

Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

Χορός: Ηλέκτρα Καρτάνου, Εμμανουήλ Κοντός, Ιωάννα Μπιτούνη, Κατερίνα Νταλιάνη, Μαριάμ Ρουχάτζε, Νίκος Τσιμάρας

Μουσικοί επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Διάθεση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονική Προπώληση www.ticketservices.gr

Γενική είσοδος 25.00€ - Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ, 20€