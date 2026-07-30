Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως και 2.500 ευρώ: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, καθώς εκπνέει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η σχετική προθεσμία.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση έως και 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας https://stegastiko.minedu.gov.gr/ ή της υπηρεσίας στο gov.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί η φορολογική δήλωση διαφορετικά η αίτηση για το επίδομα απορρίπτεται αυτόματα. Για να λάβουν το επίδομα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν μία σειρά από οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Οι προϋποθέσεις

Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ, κάτοχος ΑΦΜ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, χωρίς ηλικιακά κριτήρια.

Προϋπόθεση της καταβολής επιδόματος είναι η μίσθωση σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

-είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

-οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

-είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

-είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.