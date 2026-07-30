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Louis Vuitton και Μαρία Ολυμπία ακολουθούν τη γενική εμμονή με τα μαντήλια ως tops

Louis Vuitton και Μαρία Ολυμπία ακολουθο...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Mια βόλτα στα ελληνικά νησιά θα σας πείσει ότι τα κορίτσια λατρεύουν το ορμητικό scarf trend

«Χαμός» με τη χρήση και το styling των μαντηλιών στα ελληνικά και διεθνή θέρετρα.

Λες και «έπεσε σήμα» με τα λεγόμενα scarf tops!

Από πέρυσι τα μαντήλια φοριούνται πολύ ως ζώνες και μπλούζες αλλά και παραδοσιακά στο κεφάλι και το λαιμό. Όπως φαίνεται όμως, το φετινό καλοκαίρι το δέσιμό τους στο γυναικείο μπούστο πρωταγωνιστεί αναμφίβολα.  Στην τελευταία της σειρά και καμπάνια, η γαλλική αυτοκρατορία Louis Vuitton παρουσιάζει πρωτίστως νεαρά μοντέλα με τα μαντήλια της φορεμένα ως tops. Ταυτόχρονα, ως επιδραστικό style expert, το it girl της μόδας, Μαρία Ολυμπία πόζαρε στο Instagram με αντίστοιχο look. Η εγγονή του τέως βασιλιά της Ελλάδας διάλεξε ένα μαντήλι σε ροζ και γαλάζιο σε συνδυασμό με λευκό, χαλαρό παντελόνι.

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Γενικότερα όμως ο νεαρόκοσμος αυτές τις μέρες δεν ξεχνάει να βάλει μαντήλια στην βαλίτσα των διακοπών του. Τα συνδυάζει με λινά ή σατινέ παντελόνια, τζιν σορτσάκια, αέρινες φούστες και trendy βερμούδες. Το δημοφιλέστερο δέσιμο είναι στράπλες ώστε να αναδεικνύονται οι ώμοι και το μαύρισμα. Πήγαμε στα Κουφονήσια και η πλειοψηφία ολόγυρα τιμούσε φανατικά την τάση...  

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#tags Μαντήλια trends Μαρία Ολυμπία
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