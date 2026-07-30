Τι γίνεται με τα έργα στα πεζοδρόμια του Ά νεκροταφείου Πατρών και τα τοιχία στήριξης, που έχουν "παγώσει"; - ΦΩΤΟ

Η ανάπλαση του πεζοδρομίου στην πλευρά του Ά δημοτικού νεκροταφείου Πατρών αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη εργασία κι αυτό προκάλεσε το πάγωμα των εργασιών.

Κατά το ξήλωμα του παλαιού πεζοδρομίου στην οδό Πανεπιστημίου, από την οδό Τήνου έως την οδό Νιγρήτα, διαπιστώθηκε πως τα τοιχία του νεκροταφείου ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν, με τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται ακόμη και για τους τάφους πάνω από το επίπεδο του πεζοδρομίου. Εκτός αυτού αν κατασκευάζονταν νέα πεζοδρόμια, χωρίς να εξασφαλιστούν τα παλαιά τοιχία, θα υπήρχε μελλοντικά σοβαρός κίνδυνος για τους διερχόμενους από αυτό.

Η διαπίστωση αυτή πρόσθεσε επιπλέον εργασίες και υλικά στο τμήμα της ανάπλασης κάτι που θα πρέπει εκ νέου να προβλεφθεί και οικονομικά. Οι πληροφορίες του THEBEST είναι πως ήδη έχει ζητηθεί ένα επιπλέον 15% βάσει του αρχικού προϋπολογισμού, ώστε ο εργολάβος να επανεκκινήσει τις εργασίες. Η ενημέρωση που είχαμε και από τον αντιδήμαρχο Απόστολο Αγγελή, είναι πως μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες αναμένεται να εγκριθεί το επιπρόσθετο κόστος και άμεσα θα ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες στο σημείο.

Στο μεταξύ, κάτοικοι και περαστικοί κινούνται πολλές φορές ακόμη και πάνω στο οδόστρωμα -στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Πανεπιστημίου στο Ζαβλάνι Πατρών, καθώς η πλευρά προς το νεκροταφείο έχει αποκλειστεί από τη σήμανση για τα έργα, που όμως παραμένουν παγωμένα εδώ και μήνες.