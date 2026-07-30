Πάτρα: Γιορτές λήξης Β΄ κατασκηνωτικής περιόδου των Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων

Με ιδιαίτερη επιτυχία, παρουσία γονέων και φίλων ολοκληρώθηκε η Β΄ κατασκηνωτική περίοδος των Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων (5ο και 6ο Θερινό ΚΔΑΠ) στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων (Πλαζ) και «Παιδική Εξοχή» (Ροΐτικα), με γιορτές που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα στα Ροΐτικα και την Τρίτη στην πλαζ.

Οι γιορτές ήταν μία μικρή αποτύπωση της καθημερινότητας των παιδιών στις κατασκηνώσεις, την οποία παρουσίασαν με τα δρώμενα, μέσα από τα οποία πέρασαν και τα δικά τους μηνύματα.



Στα Ροΐτικα τα παιδιά παρουσίασαν μια μουσικοθεατρική παράσταση για την μνήμη, την τεχνολογία και τις διαχρονικές αξίες. Μέσα από το θέατρο, τη μουσική και την κίνηση, συνέδεσαν τον σύγχρονο εθισμό στο διαδίκτυο με τον μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης και την απομάκρυνση της Καρυάτιδας από την πατρίδα της. Με κεντρικό μήνυμα τη δύναμη της ανθρώπινης επικοινωνίας, της μνήμης και της επιστροφής στις διαχρονικές αξίες, η παράσταση κάλεσε μικρούς και μεγάλους να αναζητήσουν ξανά το φως στις αληθινές ανθρώπινες σχέσεις.



Στην πλαζ τα παιδιά μέσα από το μουσικοκινητικό δρώμενο: «Μια νύχτα στο μουσείο» συνδύασαν την εξερεύνηση του μουσειακού χώρου με τη μουσική, τον ρυθμό, τον αυτοσχεδιασμό και την κίνηση.



Οι γιορτές συνεχίστηκαν με παιχνίδια σκυταλοδρομίας καθώς και το ομαδικό παιχνίδι «διελκυστίνδα» που ήταν ολυμπιακό άθλημα κατά την αρχαιότητα, παιχνίδια που απαιτούν κίνηση, παρατηρητικότητα και ευστοχία και αναπτύσσουν την ομαδικότητα και την συνεργασία μέσα στην ομάδα.



Οι χορωδίες των κατασκηνώσεων τραγούδησαν στην νοηματική Γλώσσα το τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού «Ν’ αγαπάς» και άλλα όμορφα τραγούδια και τέλος το χορευτικό τμήμα κάλεσε γονείς και παρευρισκόμενους να σηκωθούν και να χορέψουν μαζί με τα παιδιά αποχαιρετώντας χαρούμενα την παιδική κατασκήνωση.



Τις γιορτές προετοίμασαν μαζί με τα παιδιά, οι γυμναστές, θεατρολόγοι, μουσικοί και οι συνοδοί.

Την ευθύνη της διοργάνωσης για την Πλαζ είχε η υπεύθυνη της κατασκήνωσης Ελένη Μπούκλη, και για τα Ροΐτικα η Όλγα Λαμπροπούλου και η Νέλλη Ζαπαντιώτη. Την φροντίδα του ήχου είχε ο μουσικός Γιώργος Μακρίδης.



Μέλη των Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) υποστήριξαν και αυτή την εκδήλωση του Δήμου.