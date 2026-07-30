Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Την Τρίτη 4 Αυγούστου μεταφέρεται η παράσταση «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρήν»

Από το Διεθνές φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου Παράσταση «Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρην», μετά από αίτημα της παραγωγής μεταφέρεται για την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία.