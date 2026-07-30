Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Την Τρίτη 4 Αυγούστου μεταφέρεται η παράσταση «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρήν»

Η παράταση αρχικά ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 31 Αυγούστου
Από το Διεθνές φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου Παράσταση «Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρην», μετά από αίτημα της παραγωγής μεταφέρεται για την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.
Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία.
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