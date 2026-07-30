Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Achaia Pass - Από τις μεγάλες εξαγγελίες στη μεγάλη εξαπάτηση

Στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαίας του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται:

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το «Achaia Pass», το πρόγραμμα που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε ανάσα για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας και μοχλό στήριξης της τοπικής οικονομίας. Δώδεκα μήνες μετά, η πραγματικότητα διαψεύδει πανηγυρικά τις υποσχέσεις.

Καμία υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί, καμία διαδικασία δεν έχει ενεργοποιηθεί, καμία επιχείρηση δεν έχει ενισχυθεί και κανένας πολίτης δεν έχει επωφεληθεί. Το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα παραμένει εγκλωβισμένο στις εξαγγελίες, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Αχαΐα με επικοινωνιακές ανακοινώσεις και όχι με ουσιαστικές πολιτικές.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με περιορισμένη επιδότηση, σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης και με γεωγραφικούς αποκλεισμούς, τότε η αποτελεσματικότητα του θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Ένα τέτοιο μοντέλο δεν ανταποκρίνεται ούτε στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς ούτε στις προσδοκίες των επαγγελματιών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί η Αχαΐα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από άλλες περιοχές της χώρας όπου αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόστηκαν έγκαιρα και με πολύ ευρύτερη στήριξη.

Οι πολίτες δικαιούνται ίση μεταχείριση και όχι εκπτώσεις στις δεσμεύσεις που ανακοινώνονται κάθε φορά που τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στην περιοχή.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Αχαΐας καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική των καθυστερήσεων και των ημίμετρων.

Το «Achaia Pass» πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, με επαρκή χρηματοδότηση, με διάρκεια που θα καλύπτει την τουριστική περίοδο και με εφαρμογή σε ολόκληρη την Αχαΐα, ώστε να στηριχθούν πραγματικά οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες που εξακολουθούν να μετρούν τις πληγές τους έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η Αχαΐα δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις. Χρειάζεται συνέπεια, ισότιμη αντιμετώπιση και συγκεκριμένες πράξεις.