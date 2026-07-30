Μπεν Άφλεκ: Κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»

Οι δύο άντρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τελική ερώτηση: «Σε μια ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει “χάρη” από πρόεδρο των ΗΠΑ;». Οι επιλογές ήταν Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese και Spaghetti & Meatball.

Ο 53χρονος ηθοποιός την Τετάρτη 29 Ιουλίου βρέθηκε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ, προκειμένου να κερδίσουν το μεγάλο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ύστερα από συζήτηση, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του τηλεφώνου καλώντας τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Ντινγκ σε κουίζ γνώσεων, Στίβεν Μόρισον, ο οποίος ωστόσο δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει. Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ παρόλα αυτά, μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί τους και πρότεινε την απάντηση που θα έδινε ο ίδιος, που ήταν το Spaghetti & Meatball.

Τελικά, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ εμπιστεύτηκαν την εκτίμηση του παρουσιαστή και «κλείδωσαν» τη συγκεκριμένη απάντηση, η οποία όπως αποκαλύφθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ήταν η σωστή.

Οι δυο τους σηκώθηκαν όρθιοι και αγκαλιάστηκαν ενθουσιασμένοι, ενώ κομφετί έπεφταν στη σκηνή.

Τα χρήματα θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ο Άφλεκ ίδρυσε μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς το 2010, που στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο ανατολικό Κονγκό, ενισχύοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, τις οικονομικές ευκαιρίες και την προώθηση της δικαιοσύνης.